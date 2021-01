De ce s-a supărat Meme Stoica pe Sergiu Buş: ,,Vreau să îi prezint scuze! Simt că l-am dezamăgit”

Sergiu Buş s-a despărţit de FCSB în această iarnă, la doar şase luni de zile după ce a semnat înţelegerea cu fotmaţia lui Gigi Becali.

Atacantul sosit în vară sub comanda lui Toni Petrea, a semnat acum cu Seongnam, echipă din Coreea de Sud, pe o perioadă de două sezoane.

Acesta nu a ajuns încă în Coreea de Sud, dar spune că pleacă la noul club cu un mare regret faţă de Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB. Buş dezvăluie că l-a supărat pe oficial pentru că înainte de a accepta oferta asiaticilor i-a promis că nu va pleca de la FCSB în această iarnă.

,,Încă nu am plecat în Coreea, astept să punem la punct toate detaliile plecării. Trebuie să mai primesc niște acte de la un curier. Dar vreau pe această cale să îi prezint scuze domnului Mihai Stoica. Simt că l-am dezamăgit cu acestă plecare.

Dânsul nu voia că eu să plec și știu că a discutat și cu nea Gigi Becali, dar patronul a acceptat oferta. Am vorbit la telefon și mi-am luat la revedere și de la domul Becali. Însă am acest regret în suflet față de Mihai Stoica, deoarece este bine când pleci să îți lași loc de bună ziua peste tot. Eu știu că îi promisesem ceva domnului Stoica, dar atunci când am vorbit cu dânsul oferta asta nu era concretă. Eu îi spusesem că voi rămâne, dar vă repet: atunci când am discutat cu domnul Mihai Stoica erau doar niște simple discuții cu cei din Coreea de Sud. Apoi totul s-a concretizat în două zile.”, a declarat Sergiu Buş pentru ProSport.

Sergiu Buş a dezvăluit că înainte de a accepta oferta din Coreea de Sud s-a consultat cu un fost fotbalist care a jucat în acea zonă.

„Am cerut informații și sfaturi despre campionatul din Coreea de Sud de la Ianis Zicu. El a jucat acolo și mi-a dat multe informații. Le urez multă baftă colegilor mei și aștept să îmi trimită și mie o medalie de campion. Sunt sigur că după ce vor lua titlul mulți dintre ei vor prinde transferuri importante pentru cariera lor.

Regret și faptul că nu am dat goluri așa cum își dorea nea Gigi de la mine. Dar nu mi-am intrat așa de repede în ritmul de joc al echipei. Însă aveam susținerea lui Meme Stoica și a celor din staff. Eu am prins o convocare și la echipa națională. Deși sunt convins că o să îmi fie greu să mai prind din Coreea de Sud și alte convocări, nu îmi voi lua gândul de la națională.” a mai precizat Sergiu Buş pentru sursa menţionată.

11 meciuri şi două goluri a reuşit Sergiu Buş pentru FCSB în perioada petrecută.

800.000 de euro este cota atacantului de 28 de ani, potrivit transfermarkt.com.