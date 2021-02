O nouă victorie pentru Irina Begu la Gippsland Trophy! Adversară de top pentru româncă în următorul tur

Irina Begu a reușit să obțină o nouă victorie în Australia și a trecut de bielorusa Aliaksandra Sasnovich (locul 90 WTA), cu scorul de 5-7, 6-4, 6-4. Românca a făcut din nou un meci mare, după o dispută care a durat nu mai puțin de două ore și 36 de minute.

Tenismena în vârstă de 30 de ani va merge astfel în următoarea fază a competiției și se va alătura partenerei sale de antrenament din perioada carantinei, Simona Halep. În optimi, Irina Begu va da piept cu Johanna Konta (Marea Britanie, 14 WTA), a 5-a favorită a competiției.

În urma acestui rezultat, Irina Begu a primit un cec în valoare de 5.500 de dolari și 55 de puncte în clasamentul WTA.

What a fight from Irina today! She seemed to be struggling with her back and called for a medical timeout at one point. But she never gave up and got the win. Irina Begu defeated Aliaksandra Sasnovich 5-7, 6-4, 6-4.#GippslandTrophy pic.twitter.com/FK9rSLqCjM

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) February 2, 2021