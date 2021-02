O nouă reacție a lui MM Stoica, după atacul suporterilor la adresa sa: “Fanii trebuie să se înțeleagă acest lucru!”

Antrenorul FCSB-ului, Toni Petrea, a surprins pe toată lumea în momentul în care a decis să folosească mai mult rezervele în derby-ul cu Dinamo din Cupa României. Această alegere se pare că a fost una neinspirată, iar suporterii echipei au dat vina pe managerul general al echipei, MM Stoica, cel care este acuzat că ar fi luat această hotărâre.

La doar câteva ore după ce suporterii “roș-albaștrilor”, în frunte cu Gheorghe Mustață, i-au cerut demisia și au anunțat că nu vor trece cu vedere foarte ușor umilința din meciul de aseară, oficialul bucureștenilor le-a mai transmis un mesaj contestatarilor.

“Jucătorii care au acuzat ușoare probleme medicale (printre ei, Cristea, Moruțan și Tavi Popescu) au fost menajați. Au jucat doar o repriză titulari incontestabili (Tănase, Olaru, Coman) pentru că acuzau o stare de oboseală, iar duminică la Mediaș temperatura va fi cu minimum 15°C sub cea de acum și avem nevoie de prospețime, mai ales că terenul va fi foarte greu.