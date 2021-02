Răspunsul dat de MM Stoica, după ce fanii i-au cerut demisia: “Nu vreau să mai am de a face cu Mustață și apropiații lui!”

Imediat după eliminarea din Cupa României, liderul suporterilor de la FCSB, Gheorghe Mustață, i-a cerut demisia oficialului “roș-albaștrilor”, deoarece este considerat principalul vinovat pentru eșecul din derby!

Fanii FCSB-ului au luat foc la finalul partidei cu formația din Ștefan cel Mare și au anunțat că le este imposibil să accepte un eșec în maniera aceasta împotriva rivalei de moarte. După ce Gheorghe Mustață a declarat public că vrea ca MM Stoica să își dea demisia, răspunsul managerului general nu a întârziat să apară.

MM Stoica i-a transmis un mesaj liderului de galerie de la FCSB prin intermediul unei postări pe contul său de Facebook, prin care spune că nu vrea să mai aibă de a face cu niciunul dintre apropiații acestuia. Oficialul bucureștenilor a mărturisit apoi că așteaptă scuzele lui Gheorghe Mustață pentru ieșirea necontrolată de la finalul meciului cu Dinamo.

“O să-i explic domnului Mustață de ce nu vreau să mai am de a face cu el și cu apropiații lui, așa cum i-am explicat și în particular. Cu toate că ne leagă ani de zile de respect reciproc, chiar prietenie. Plus o perioadă în care ne “deranja” pe “a doua” că gătea seara și noi ne propusesem să nu creștem în categorie. Iar astea eu nu le uit.

În perioada în care fiica mea se confrunta cu mari probleme de sănătate, un membru al galeriei care se erija în liderul a 15-20 copii (Mustață încă nu ieșise) a dat tonul la meciul cu Mlada Boleslav și au scandat șlagărul amicilor de la ddb : “Memeee Stoica / Ne băgăm p_la ‘n fii’ta + încă versuri pe care mi-e imposibil să le reproduc. Împotriva mea, singurul om care a ținut piept miilor de câini care ne jigneau meci de meci. Că scandau câinii, era normal, le stăteam în gât.

Că au scandat copii care se pretindeau a fi suporterii noștri, m-a mirat și m-a dezamăgit. Asta în condițiile în care eu tocmai părăsisem clubul din cauza problemelor personale. După ce m-am întors, am evitat scandalul, i-am explicat lui Mustață că atâta timp acel bișnițar va sta lângă el, prefer să nu am legătură cu ei. Am avut impresia că a înțeles, mai ales că are doi copii pe care-i venerează, ca orice părinte. Se pare că m-am înșelat. Nu i-am suscitat interes.

Despre inepțiile cu care a ieșit după meciul ăsta, n-am ce comenta. Nu am făcut echipa niciodată, am insistat uneori pentru unii fotbaliști (de regulă, tineri) pe care-i remarcam când altora li se părea riscant să-i folosească . Exemplu, Niță Adrian în seara asta. Copil care le va urma lui Perianu și Tavi Popescu. Și care va fi urmat în scurt timp de alții proveniți din academia care a început să producă mai devreme decât ne așteptam, grație muncii super profesioniste și organizării impecabile.

Musti, îmi doresc să reveniți cât mai repede pe stadion, n-am resentimente față de ieșirea ta complet eronată din seara asta și m-aș bucura să ai bărbăția să-ți prezinți scuzele pentru jignirile pe care le-ai proferat la adresa mea. Ca să-ți ușurez sarcina, pune-ți apropiații să-ți facă o scurtă prezentare cu rezultatele Stelei cu mine manager, asta dacă nu ți-au rămas întipărite în memorie. Respectul pe care l-am avut mereu pentru ultrași nu trebuie luat în calcul. S-a prescris. Cel puțin pentru tine!”, s-a arătat în postarea lui MM Stoica, prin intermediul Facebook.