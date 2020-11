O nouă bijuterie de stadion e gata să apară în România: ,,Am solicitat ca proiectantul să-și dea frâu liber imaginației”

Stadionul “Dan Păltinișanu” ar putea fi demolat la vară pentru a se construi o nouă arenă.

Timișoara va beneficia de o arena de 100 de milioane de euro în următorii ani. Noul stadion ar urma să fie ridicat pe terenul pe care se află in prezent “Dan Paltinișanu”, care va trebui demolat.

Noul președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica a oferit detalii despre viitorul proiect.

”Urmează ca cele două variante alese să intre în comisia tehnico-economică, să obțină toate avizele și să se treacă la studiul de fezabilitate, care sper să dureze până în trimestrul doi al anului viitor, urmând ca apoi să se treacă la licitația pentru proiectare și execuție, pentru ca până la toamnă să avem un constructor. Asta este foarte important. Ambele variante au facilități de cazare, adică hotel, spații pentru servicii-magazine, dar și intrări special realizate care să permită intrarea cu autospeciale și camioane de mare capacitate, nu cum este la Național Arena. Diferențele sunt la aspect ce țin de design și materiale.”, a spus Alin Nica.

Alin Nica a declarat că noul stadion nu va avea acoperiș și gazonul nu trebuie protrejat cu instalație de ultraviolete.

“Stadionul nu va fi cu acoperiș peste suprafața de joc. Avantajul este că gazonul nu are de suferit și nu trebuie protejat cu instalație de ultraviolete, astfel că și costul operațional va fi mai mic. Am renunțat la partea de acoperiș, am văzut și ce se întâmplă cu retractarea lui, gazonul se strictă de la meci la meci.”

“Am solicitat un sistem de protecție a gazonului când vor fi evenimente de divertisment organizate în incinta stadionului. Am solicitat ca proiectantul să-și dea frâu liber imaginației, astfel încât și aspectul să fie unul original. Am cerut să se țină cont de specificul local din punct de vedere cromatic.” a precizat Alin Nica.

Noul președinte al CJT a spus că guvernul trebuie să dea o hotărâre pentru aprobarea investiției iar Consiliul se va ocupa de demolare.

”După ce se va finaliza studiul de fezabilitate, ar trebui să se dea o hotărâre de guvern care să aprobe investiția. Demolarea o face Consiliul Județean, noi ne ocupăm de avize și costuri. Din acel moment, noi putem începe demersurile de demolare. Dacă avem hotărârea prin care se aprobă noul obiectiv, avem temeiul legal să dărâmăm stadionul și să predăm terenul către CNI. Dacă nu se întârzie, asta se va întâmpla la jumătatea anului viitor.”

”S-a început procedura de licitație pentru studiul de pre-fezabilitate și fezabilitate, urmează să se desemneze cel care va executa aceste două documente. Sperăm că anul viitor să se poată face licitația pentru proiectare și execuție. Este un pic în urmă acest proiect, dar să vină din urmă foarte rapid.” a mai spus Alin Nica.