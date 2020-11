Cum a reacţionat Teja după înfrângerea cu Dinamo! ,,Diferenţa nu a fost de 3-0”

Echipa antrenată de Mihai Teja, FC Voluntari, a pierdut meciul din deplasare cu Dinamo, scor 0-3, în etapa a 11-a a Ligii 1.

La finalul meciului, Mihai Teja a tras concluziile partidei. Antrenorul echipei ilfovene a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo. Chiar dacă a pierdut la scor de neprezentare, tehnicianul de la Voluntari a ţinu să felicite adversara din teren.

Teja a mai vorbit şi despre obiectivele pe care le are trasate echipa sa. Acesta spune că îşi doreşte să termine cu echipa din Voluntari pe la jumătatea clasamentului din Liga 1.ţ

,,Au fost echipa mai bună, îi felicit. Au fost mai buni decât noi, chiar dacă în prima repriză s-a jucat de la egal la egal. Am ținut aproape de ei, am avut și noi ocaziile noastre, am avut și în a doua repriză o bară. Diferența nu a fost foarte mare, nu a fost de 3-0, dar Dinamo a fost echipa mai bună și echipa care a meritat victoria.”

“Nu cred că meritam să pierdem la acest scor, dar până la urmă o înfrângere e o înfrângere, și la 1-0 și la 3-0 eram la fel de dezamăgit. Nu avem un lot cu care să ne batem la play-off. Vrem să fim pe la mijlocul clasamentului, să nu mai avem emoțiile de anul trecut.”, a spus Mihai Teja la finalul meciului din Ştefan cel Mare.

După meciul pierdut cu Dinamo, FC Voluntari a rămas pe locul 10 în Liga 1, cu 13 puncte adunate din 11 jocuri disputate.