Argentinianul este hotărât să plece de pe Camp Nou, iar ultima decizie luată de superstarul de 33 de ani denotă intenția evidentă pe care o are.

Messi nu s-a prezentat la testarea pentru COVID-19. Motivul este unul cât se poate de evident: marele jucător i-a anunțat pe catalani că nu mai este fotbalistul Barcelonei.

BREAKING: Messi hasn’t shown up for the club’s COVID-19 test today. ❌ He no longer considers himself as a Barça player (via @marcelobechler) pic.twitter.com/OkzC1QtSVT

