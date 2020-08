Răzvan Lucescu, prima reacție după ce Al-Hilal a câștigat titlul: ”În sfârșit pot dormi liniștit!”

Răzvan Lucescu a oferit prima reacție după ce Al Hilal a câștigat campionatul în Arabia Saudită.

Formația tehnicianului român a câștigat la scor meciul cu Al-Hazem, 4-1, în etapa cu numărul 28 și a devenit matematic campioană. Bafetimbi Gomis a reușit un hattrick.

În urma succesului de ieri seară, Al-Hilal a cucerit trofeul cu numărul 16 din istoria clubului, acesta fiind cel mai titrat club din istoria Arabiei Saudite.

Răzvan Lucescu a fost în culmea fericirii după ce și-a trecut în palmares al optulea trofeu din cariera de antrenor. Antrenorul român recunoaște că s-a gândit doar la lupta la titlu și spune că acum poate dormi liniștit după mult timp.

”Oriunde am fost am câștigat ceva. Este al optulea trofeu, nu al șaptelea. Presa de la noi nu a contabilizat Cupa Ligii Qatarului și îmi pare rău, pentru că a fost prima experiență în străinatate, iar acel trofeu a fost primul din istoria respectivului club. Simt o bucurie enormă. A fost un an greu, dar fericit. Căpitanul echipei, un lider absolut, chiar dacă nu joacă titular prea mult, îmi spunea că nicio echipă din Arabia Saudită nu a reușit ”dubla” Champions League și titlu în același sezon.

Sunt fericit pentru că am fost eu cel care a reușit această performanță. Nu a fost ușor. În fiecare oră din acest sezon mă gândeam doar cum să câștig și titlul, după Champions League și Mondialul unde am pătruns în semifinale. Aveam nevoie să mă hrănesc cu confirmarea. În sfârșit, astăzi va fi prima noapte când pot dormi liniștit.

Nu a fost timp de bucurie nici după Champions și nici după Mondial. Noi continuăm să jucăm. După semifinala de la Mondiale noi la trei zile am jucat în Cupă. Am făcut mare bucurie aici. Saudiții găsesc în fotbal bucuria vieții lor. Ocazia de a scoate din ei toate frustrările și să vină la stadion pentru fericire, pentru liniște.

Sunt convins că se bucură la fel de mult ca și mine. Sunt fericit, simt bucurie mare. Mulțumesc tuturor celor din țară care sunt alături de mine. Am nevoie de trăirile lor. Îi salut pe toți!” a declarat Răzvan Lucescu la Radio Sport 1.

Rezumatul meciului Al-Hilal – Al-Hazm