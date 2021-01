Formația din Capitală a remizat în Trivale cu FC Argeș, scor 0-0.

Tehnicianul bucureștenilor anunță că niciun jucător din campionatul intern poate aduce un plus de valoare echipei sale. În aceste condiții, Petrea a explicat că FCSB poate transfera din afară.

”Din campionatul intern e destul de greu să transferăm ceva momentan. Dacă am găsi ceva să ne ajute, să credem că ne-ar ajuta, nu ştiu dacă am putea găsi.

Mai căutăm, mai avem timp până la încheierea perioadei de transferări. Dacă nu de aici, poate din străinătate.”