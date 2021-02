Noi detalii ies la iveală după plecarea lui Corneliu Papură: “Singurul care m-a băgat în seamă a fost Bergodi!”

CSU Craiova a anunțat zilele trecute despărțirea de antrenorul principal din ultima perioadă, Corneliu Papură, astfel că în acest moment oltenii sunt în căutare de tehnician!

Noi amănunte ies la iveală după îndepărtarea lui Corneliu Papură de pe banca formației din Bănie. Gigi Ciurea, unul dintre foștii jucători ai oltenilor din anii ’90, a ocupat pentru câteva luni funcția de antrenor secund în tabăra “alb-albaștrilor”, dar începând cu noul an a fost anunțat că nu mai face parte din planurile staff-ului de la prima echipă a formației de pe Ion Oblemenco și a fost trimis să lucreze la echipa secundă a Craiovei, din eșalonul al treilea.

Fostul fotbalist al “juveților” a refuzat categoric acest lucru și a decis să plece de la echipă, mărturisind că experiența de la formația lui Mihai Rotaru i-a lăsat un gust amar. Ulterior, Gigi Ciurea a dezvăluit că doar Cristiano Bergodi l-a făcut într-adevăr să se simtă un om important în club.

“Acum sunt mult mai liniștit și sunt acasă. Stau cu nepoții. Experiența mea la Craiova s-a încheiat la începutul acestui an și vă pot spune că mi-a lăsat un gust amar. Eu cred că meritam mult mai mult respect. Nu sunt eu un așa de mare fost fotbalist, precum cei din Craiova Maxima, dar cred că am făcut și eu ceva pentru Universitatea Craiova în generația mea. Nu uitați că am luat eventul cu Universitatea, în 1991, și nu am trecut pe la Știința ca gâsca prin apă. De ce sunt mâhnit? Pentru că m-am simțit înjosit.

Nu meritam un așa comportament din partea unora de la echipă și de prin club. Domnul Rotaru este șeful și el este cel care decide, dar cred că dânsului nu i s-a prezentat tot adevărul legat de munca mea. Eu m-am simțit util și băgat în seamă cu adevărat doar de Cristiano Bergodi. Atunci, chiar că mi se dădeau sarcini de lucru în timpul antrenamentelor.

După ce a venit Cornel Papură la echipă, munca mea s-a rezumat doar la „Salut, nea Gigi” din partea lui și dacă apucam să mai pun vreo două copete pe teren. În rest, nu mai făceam nimic. Din momentul ăla mi-am cam dat seama că sunt în plus la Craiova și că mai era doar o chestiune de zile până la îndepărtarea mea definitivă de la prima echipă. Au așteptat să îmi expire contractul, iar apoi mi-au propus să mă duc secundul lui Ionuț Stancu la echipa a doua. Vă dați seama că nu am putut să accept așa ceva

Ulterior, Ionut Stancu a fost urcat la prima echipă, dar nu are nicio legătură una cu alta. Cu Mihai Rotaru nu am mai discutat la plecare, dar nici cu nea Sorin Cârțu. Mie nu îmi place atmosfera de acum de prin rândul antrenorilor de la prima echipă, dar văd că domnul Rotaru se înconjoară în staff-ul tehnic doar de foști „mari” fotbaliști. Dragoș Bon este unul dintre ei.

Acest om a facut multe pentru Universitatea Craiova ca fotbalist, nu? Hai să fim serioși! Evident că sunt ironic. Eu chiar am crezut că s-au schimbat lucrurile prin oraș, dar sunt tot aceleași obiceiuri de prin trecut. Oamenii care vin cu sufletul și vor să muncească se aleg cu un șut în fund și rămân doar ăia care… știu ei care le sunt sarcinile pe la echipă, a spus Gigi Ciurea, potrivit Pro Sport.