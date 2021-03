Niță, în lacrimi după meciul în care i-a exasperat pe nemți cu paradele sale: “Ne-am dăruit, am arătat ca o echipă”

Goalkeeperul naționalei României a limitat proporțiile scorului în partida câștigată la limită de trupa lui Joachim Low pe Arena Națională. Niță a fost emoționat după ce a fost a doua oară la rând titular în 11-le tricolor.

Portarul celor de la Sparta Praga a avut 8 intervenții decisive care ne-au menținut speranțele pentru o remiză până spre final.

“Cred că așa trebuie să fac la fiecare meci, ăsta este obiectivul meu. Am avut mult de muncă, nu doar eu cât și echipa. Toți am făcut un meci bun, s-a depus un efort destul de mare.

Am venit după o victorie, am făcut un meci bun, dar nu tot timpul câștigi. Totuși am jucat în fața unui colos. Trebuie să îi felicităm, au echipă destul de bună, noi ne-am dăruit am arătat ca o echipă, asta este cel mai important”, a spus Florin Niță pentru Pro TV.

Fostul portar al celor de la FCSB a preluat ștafata la națională de la Tătărușanu.

“Îi mulțumim lui Tătă, îi dorim succes pe această cale. Țin legătura cu el, vorbim prin mesaje. Soția este cea care m-a încurajat în tot acest timp. Sper ca din Armenia să ne întoarcem cu cele trei puncte, este o echipă arțăgoasă, dar obiectivul nostru este calificarea”, a mai spus portarul de 33 de ani.