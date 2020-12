Nicuşor Bancu a recunoscut superioritatea FCSB-ului din derby: ,,A fost debandadă totală! Ne-am pierdut reperele”

Craiova a pierdut derby-ul etapei a 14-a contra celor de la FCSB, scor 0-2, iar ultima etapă o vor juca din postura de echipă de pe locul doi.

Partida a fost decisă de dubla celui mai în formă jucător din Liga 1 şi de la FCSB, Denni Man, în minutele 39 şi 55.

La finalul jocului, Nicuşor Bancu, căpitanul Craiovei, a recunoscut la finalul jocului că echipa mai bună de pe teren a fost cea a FCSB-ului. Olteanul spune că altfel ar fi stat lucrurile pe teren dacă ar fi înscris ei primii şi recunoaşte că golurile marcate de roş-albaştri i-au dat peste cap total, de nu au mai ştiu de ei pe teren.

,,A fost debandadă totală. Ne-am pierdut reperele! Până să marcheze ei am dominat meciul, ne-am creat ocazii. Ei ne-au taxat la prima ocazie. Ne-am debusolat, am primit şi golul al doilea şi am căzut. Noi am fost montaţi foarte bine. Dacă reuşeam să marcăm, alta era soarta meciului.

Ei ne-au taxat şi de aceea am pierdut şi meciul. Întotdeauna este bine să mai vină şi alţi jucători. Nu este vina doar a celor din atac că nu s-a marcat în această seară. Poate dacă eram mai concentraţi mai bine în apărare, poate obţineam cel puţin un egal. Sperăm să obţinem punct sau puncte la CFR Cluj. Important este acolo să nu pierdem.“,a mai spus Nicuşor Bancu la finalul jocului cu FCSB.

După acest meci, echipa din Bucureşti a revenit pe primul loc în Liga, după ce căzuse pe locul 2 în urma eşecului din derby-ul cu CFR Cluj de etapa trecută. Acum, Universitatea Craiova se află pe locul secund, la două lungimi în spatele FCSB-ului, care a acumulat nu mai puţin de 33 depuncte după 14 etape disputate.