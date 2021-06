Nicolae Stanciu a refuzat să îngenuncheze înaintea meciului cu Anglia. Ce spune jucătorul român

“Tricolorii” şi englezii au îngenuncheat pentru mişcarea “Black Lives Matter” înainte de partida dintre Anglia și România. Doi dintre elevii lui Mirel Rădoi au refuzat să îngenungheze.

România a mai bifat un eșec cu Mirel Rădoi pe bancă, astfel că a cedat pe terenul Angliei, scor 0-1, în cea de-a doua partidă de pregătire susținută în această perioadă. Înaintea startului partidei de pe Riverside englezii și “tricolorii” au înghenuncheat în semn de solidaritate în lupta împotriva rasismului. Ionuț Nedelcearu și Nicolae Stanciu au refuzat să participe la gestul de solidaritate. Jucătorul Slaviei Praga a explicat de ce nu a îngenungheat pentru mișcarea “Black Lives Matter”.

“Am făcut acelaşi lucru şi cu Slavia, când am jucat cu Arsenal, în sferturile Ligii Europa, mi se pare normal, şi am decis să fac gestul pentru colegul meu de la Slavia, pentru Kudela, care fără nicio probă, a fost suspendat zece etape, după meciul cu Rangers. Doar aşa pentru că un coleg al lui Kamara a auzit cuvântul acela pe care nu îl pot spune. Am decis să nu mă pun în genunchi şi nu cred că asta este soluţia”, a declarat Stanciu la Pro X