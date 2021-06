Calculele făcute de Stanciu, după eșecul cu Anglia: “Dacă nu câștigăm tot din septembrie, nu mai avem nicio șansă!”

România a mai bifat un eșec cu Mirel Rădoi pe bancă, astfel că a cedat pe terenul Angliei, scor 0-1, în cea de-a doua partidă de pregătire susținută în această perioadă!

Tricolorii nu au izbutit să plece cu vreun punct de pe Riverside, însă evoluția elevilor lui Mirel Rădoi a fost apreciată de oamenii din fotbalul românesc. Considerat unul dintre liderii actualei naționale a României, Nicușor Stanciu, s-a arătat extrem de dezamăgit la finalul partidei și consideră că sunt obligați să câștige toate partidele din luna septembrie pentru a mai spera la Campionatul Mondial.

”A fost o partidă foarte grea cu o națională puternică, ne-am creat și noi ocazii de gol, din păcate am făcut acele faulturi în careu, penalty-urile, Niță a apărat unul, dar așa am pierdut meciul.

Am avut ceva ocazii mari, și la 1-0, Ivan a avut o situație din 6 metri când a scos portarul. Am mai pierdut un meci, suntem supărați, chiar dacă am pierdut în fața Angliei. Cred că am făcut un meci destul de bun, am creat ocazii la poartă, dar ne lipsesc rezultatele.

Dacă nu câștigăm tot din septembrie, nu mai avem nicio șansă, jucăm cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord, dacă nu facem 9 puncte, nu avem nicio șansă”, a spus Stanciu, la finalul duelului cu Anglia.