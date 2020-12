Nicolae Grigore (37 de ani), noul antrenor al Rapidului, a vorbit despre echipa din Giulești. Tehnicianul s-a arătat dezamăgit de ceea ce a găsit la echipa de lângă podul Grant.

La îndrumarea sa, Mihai Iosif a devenit antrenor interimar, până când antrenorul secund al naționale de fotbal Under 21 a României urma să rezilieze contractual cu FRF.

”Când am ajuns la Rapid fizic, am găsit lucrurile destul de bine. Am ajuns la un consens să vină Mihăiță Iosif antrenor, până ajung eu. Atunci lucrurile erau extrem de complicate, era o atmosferă deplorabilă.

Am reușit să repunem lucrurile în ordine, să responsabilizăm jucătorii, le-am zis că nu se poate să meargă din meci pierdut în altul. Iosif a făcut o treaba foarte bună, a adunat jucătorii, au fost rezultate bune. Când am venit eu lucrurile mergeau bine, nu a fost foarte complicat să pregătesc meciul de la Timișoara”, a declarat Nicolae Grigore, la ProSport.

Fost mijlocaș central la Dinamo și Rapid, Nicolae Grigore debutează la gruparea de lângă podul Grant, în funcția de antrenor principal.

”O onoare și responsabilitate să fiu la Rapid la prima experiență că principal. Dacă aș fi avut teamă nu aș fi ajuns la Rapid, am mare încredere, cunosc fondul de jucători, am fost acolo că secundă, am încredere în ce putem realiza”, a mai spus Nicolae Grigore.

Noul antrenor al Rapidului a adăugat că nu are ca obiectiv doar rezultatele ci vrea ca alb-vișinii să controleze în permanență jocul.

”Aș dori să implementez o filosofie de a juca, de a controla în permanență jocul. Va fi nevoie să intrăm și să ne batem cu advesarii, dar vreau să implementăm o filosofie proprie a Rapidului”, a adăugat Nicolae Grigore.

Rapid a încheiat anul pe locul 3 din Liga 2, cu 26 de puncte obținute, după 14 meciuri jucate. Locurile 1 și 2 din al doilea eșalon fotbalistic promovează direct, iar locurile 3 şi 4 vor da baraj de promovare cu locurile 13 şi 14 din Liga 1.