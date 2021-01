NEWS ALERT | Mesaj extrem de violent al Peluzei “Cătălin Hîldan”: “Ți-ai băgat mâna de șobolan rozaliu în banii suporterilor”

Conducerea clubului Dinamo nu a achitat din restanțele către jucători și staff-ul tehnic, iar suporterii s-au săturat să aștepte.

Nicio promisiune a lui Pablo Cortacero, că va vira o sumă de bani, nu a fost onorată, iar fanii se implică din ce în ce mai mult pentru a salva clubul din Ștefan cel Mare.

Membrii Peluzei “Cătălin Hîldan” au emis un comunicat extrem de dur:

“SĂPAȘULE, FII ATENT AICI!

De data asta îți vorbește Peluza Cătălin Hîldan. Poate ai mai aruncat ochii pe pagina asta și te-ai obișnuit cu un ton mai elegent. Uită tot ce ai citit și tot ce ai auzit. CU NOI N-AI VORBIT NICIODATĂ.

Noi abia acum intrăm în scenă.

Îți vorbim la persoana a 2-a singular, dar ne referim la voi toți, nenorociților. De la sclavetele din Granada, până la penalul din Alba Iulia. Vă avem pe toți pe listă, de la Rin până la Melero Marin.

Printre cei care au cotizat pentru a ține Dinamo în viață sunt și copiii noștri care au strâns banii din alocație, care și-au spart pușculițele, doar ca să acopere găurile produse de voi.

Sunt și părinții noștri care au rupt din pensia lor pentru Dinamo. Și tu ți-ai permis să bagi mâna aia de șobolan rozaliu în banii suporterilor.

ASTA E PRIMA GREȘEALĂ!

Ai pus mâna pe primii bani din drepturile de televiziune și ai împărțit la tot neamul tău de atârnători spanioli necalificați.

Când vei avea nevoie de dentist, n-o să vrei să ți-l plătim tot noi?

Vrei să-ți plătim și instalatorul? Sau poate vrei să venim ca voluntari să-ți îndreptăm țevile prin subsol. O cheie franceză se găsește ușor.

Avem oameni pricepuți prin toate zonele Spaniei.

Știm pe unde sunt pierderi de apă, pentru că au tot picurat în ultima vreme.

Ai fost lăsat să dormi liniștit la hotel în București. Nu te-a deranjat nimeni. Ai înțeles greșit liniștea asta și ai început să fii obraznic și să-i ameninți pe suporteri.

ASTA E A DOUA GREȘEALĂ!

Ai căpușat clubul și ai pângărit culorile lui Dinamo, înfășurându-ți la gât eșarfa cu chipul lui Cătălin.

ASTA E A TREIA GREȘEALĂ!

Ai venit cu gorile după tine, păcăliciule, deși ai văzut că nu ne-am băgat în seamă cu tine deloc.

ASTA E A PATRA GREȘEALĂ!

Ai să vezi tu, zdreanțo, că la următoarea apropiere de Dinamo, nici un batalion de bodyguarzi nu te va putea ascunde.

Ți-ai permis să vorbești despre noi și să spui că nu avem cei șapte ani de-acasă.

ASTA E A CINCEA GREȘEALĂ!

De azi înainte vei vedea ce înseamnă băieți lipsiți de educație.

Dacă ai luat Dinamo pe nimic, nu trebuie să crezi că și Peluza e la reduceri.

La prima mutare greșită tu crezi că stăm pe gânduri să vedem cum să-ți atacăm regina? Crezi că o luăm pe diagonală cu nebunii să-ți luăm turele pe sus? Nu, tată! Dăm cu pumnul în tabla de șah și s-a terminat jocul și joaca.

Crezi că dacă am îmbrăcat 20.000 de steliști așa cum am vrut noi, nu suntem în stare să te dezbrăcăm de geaca aia care are emblema lui Dinamo pe ea?

PCH NU A PIERDUT NICIUN JOC ȘI NICIUN RĂZBOI PÂNĂ ACUM! Ne-au înfruntat personaje care mănâncă doi ca tine la micul dejun, chiar dacă medicul nu le recomandă carne de porc.

Au ridicat tonul la noi și au plecat cu coada între picioare.

Tu crezi că PCH înseamnă niște sute de băieți de prin Pantelimon și Obor. Suntem prin toată lumea, fecior! De la Alba Iulia până la Granada. De la Manchester până la Palermo. De la Toronto până la Kandahar.

CU NOI N-AI VORBIT NICIODATĂ. Și nici n-ai dat ochii cu noi.

Tu și toată gașca de săpași sunteți de astăzi pe lista de PERSONA NON GRATA pentru tot ce înseamnă teritoriul marcat de PCH.

Și abia așteptăm să te vedem față în față“, se arată pe pagina de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan.