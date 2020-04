Negoiță anunță apocalipsa la Dinamo: “În două săptămâni clubul va dispărea!”

Finanțatorul lui Dinamo lansează din nou un apel disperat către toți cei dispuși să ajute clubul în situația critică pe care o traversează.

Totuși, Ionuț Negoiță pare și el resemnat cu privire la găsirea unui investitor care să salveze gruparea de la un posibil faliment.

“Nu e nimic schimbat la Dinamo în momentul de față. Nimic nou, nicio perspectivă din păcate, arată destul de sumbru viitorul. Am furnizat informații pentru minimum 10 entitați interesate, dar toate au fost blufuri.

Dacă de doi ani și jumătate mi-am făcut cunoscut interesul și decizia mea a fost foarte clară de a ieși din această poveste, normal că sunt resemnat și nedumerit așa cum nimeni nu vrea să își asume o responsabilitate nici organizatoric, nici financiar prin ce implică un club” a declarat omul de afaceri pentru Pro Sport.

Patronul câinilor a explicat exact unde se află Dinamo din punct de vedere financiar: fără cei 180.000 de euro necesari obținerii licenței, clubul va dispărea în doar două săptămâni.

„Dănciulescu nu a mai dat niciun semn. Cum aș putea refuza eu? Eu le-am transmis și suporterilor să preia pachetul ăsta de 82%. Dacă Dinamo e pentru suporteri, aceasta ar fi cea mai bună variantă. Le-am spus să vorbească și la Primăria Sectorului 2, la Ministerul de Interne.

Mergeți și căutați o soluție. Cred că lumea ia în glumă, că Negoiță glumește. Nu, nu am glumit niciodată. Am vorbit foarte serios când am spus că mă retrag. Dacă există dezinteresul ăsta, Dinamo va dispărea. Și nu e vorba despre un an-doi, ci despre două săptămâni. Dacă nu se ia licența în aceste 20 de zile, la revedere”, a fost mesajul tranșant al finanțatorului.