Nedelcearu, despre înjumătățirea salariului: „N-am semnat nimic. În Rusia fac doar cum vor ei”

Nu doar în România cluburile de fotbal iau măsuri pentru reducerea pierderilor financiare în această perioadă de inactivitate, provocată de pandemia de coronavirus.

Nedelcearu, fundașul celor de la Ufa, a dezvăluit că pentru ultima perioadă petrecută la clubul din Rusia a primit doar jumătate din salariu și promisiunea că își va primi și restul banilor dacă prima ligă rusă va fi dusă la bun sfârșit.

„Noi am primit doar o jumătate din salariu. N-am semnat, că în Rusia nu trebuie să semnezi neapărat, fac cum vor ei. Ni s-a promis că dacă situația va fi bună și vom termina campionatul vom primi înapoi și această diferență”, a spus Nedelcearu, la Digi Sport.

Fostul dinamovist, lemn de icoană în Rusia

„Când am ajuns la Ufa am conștientizat șansa pe care o am și m-am gândit că dacă nu o să fiu serios nu voi avea nicio șansă și mă voi întoarce în România cu coada între picioare. N-am mai avut nicio escapadă. Am avut parte în continuare de un grup și un colectiv foarte bun. Am avut ce învăța de la cei cu experiență”, a mai spus Nedelcearu.