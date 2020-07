Multiplu campion, umilit după 20 de ani de fotbal! Steaua și Rapid și-au bătut joc de el

Daniel Iftodi a trăit șocul vieții în momentul în care a descoperit că un singur club la care evoluase i-a plătit asigurarea socială care i-ar fi garantat dreptul la pensie.

Dinamo, singur club care și-a respectat angajamentul, însă Daniel Iftodi a scris istorie alături de alte două cluburi de tradiție din România: Steaua, alături de care a câștigat trei campionate, și Rapid, unde a cucerit o Cupă a României.

„Ca să poată juca în campionat, cluburile aveau nevoie să demonstreze că plăteau contribuţiile către stat. Copii după documentul care atesta plăţile ajungeau la jucător, la Federaţie şi la ITM. Ce făceau conducătorii: trimiteau doar către FRF şi către fotbalişti, la ITM nu mai ajungea nicio hârtie. (…) O bătaie de joc! Bine, eu cred că Federaţia şi Liga Profesionistă erau implicate alături de cluburi în treaba asta, le acopereau, că altfel nu-mi explic cum ar fi fost posibil să procedeze aşa în atâţia ani fără să se prindă FRF, LPF”, a dezvăluit Daniel Iftodi pentru „Gazetă”.

Dinamo, clubul alături de care a câștigat un campionat, a fost singurul care i-a plătit contribuția la pensie lui Iftodi.

„Toţi fotbaliştii din anii ’90 şi de la începutul anilor 2000 au păţit la fel”

„Aproape toate cluburile m-au păcălit. Numai Dinamo a plătit contribuţia la pensie, timp de o jumătate de an. Şi nu sunt doar eu în situaţia aceasta, cam toţi fotbaliştii din anii ’90 şi de la începutul anilor 2000 au păţit la fel. Cei mai mulţi dintre ei încă n-au aflat cum stau lucrurile, că, neavând vârsta de pensionare, nu s-au dus să se intereseze. Şi eu mai am mult până la pensie, dar am vrut să aflu. După ce am descoperit cum am fost păcălit m-am întâlnit cu Belodedici. I-am povestit ce am păţit şi şi-a dat seama imediat: “Aaa, e clar, sigur la fel mi-au făcut şi mie, nu mi-au achitat nimic”, a mai spus câştigătorul de patru ori al Ligii 1.

Deși e mai mult decât evident că a fost păcălit, Iftodi spune că nu mai poate face nimic pentru a-și recupera acei bani.

„Nimic nu mai e de făcut. M-am interesat şi concluzia este că rămân păcălit. Unele dintre cluburile la care am jucat eu s-au desfiinţat sau se află în insolvenţă. Mai sunt cazuri în care alte echipe au continuat activitatea, aşa cum e Rapidul. Am cerut la club să-mi fie date documentele care atestă achitarea contribuţiei la pensia mea. Ştii ce mi-au zis? Că a fost o inundaţie care a distrus toate documentele din arhivă, deci nu mai există nicio dovadă că mi-ar fi plătit contribuţia” – Daniel Iftodi.