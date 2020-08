Mulțescu sare la gâtul lui Mihai Teja, după prima victorie pe banca lui Dinamo: „S-au umflat muşchii pe tine”

Antrenorul lui Dinamo, Gigi Mulțescu, l-a apostrofat la finalul meciului cu Voluntari pe antrenorul ilfovenilor, Mihai Teja.

Mulțescu a fost deranjat de declarațiile făcute de acesta. Teja contestând vehement decizia luată de LPF de a extinde play-out-ul după ce Dinamo n-a putut să-și dispute unele meciuri din cauza focarului de coronavirus de la echipă.

„I-am reproşat că acum câteva zile a spus că aşteaptă după Dinamo. Nu trebuie să spui aşa. I-am spus: ‘Mai uşor, că nu e în regulă, s-au umflat muşchii pe tine’. Abia a devenit şi el antrenor şi…”, a mai spus tehnicianul lui Dinamo.

Meciul cu Voluntari a fost primul pe care Dinamo l-a disputat după 21 de zile. Doar opt meciuri au jucat „câinii” până acum în play-out și au acumulat 24 de puncte.

„E aer curat, oxigen. Aveam nevoie de cele trei puncte ca de aer. Sunt preţioase, am jucat împotriva unei echipe foarte bune, trebuie să felicit toată echipa. Am stat trei săptămâni în carantină, jucători valoroşi au plecat, mă bucur foarte mult. Felicit jucătorii şi staff-ul tehnic. Am apelat la toate resursele, din bagajul de cunoştinţe. Experienţa mă ajută şi am reuşit să fructific datele şi munca secunzilor. Am încercat să jucăm cu o partitură cu multă energie.

E inadmisibil să fim programaţi aşa la două zile, după ce am stat trei săptămâni în carantină. Un specialist a zis că organele interne sunt afectate. E efort, e inuman pentru ficat, plămâni, care sunt afectaţi. Faceţi ceva! Suntem parteneri de întrecere. De ce să se supere pe noi că se extinde sezonul? Nu te joci cu sănătatea omului. Noi vrem să omorâm jucătorii?”, a declarat Gigi Mulţescu la finalul meciului cu Voluntari.

Dinamo a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii 1.