Motivul IREAL care i-a provocat un preinfarct lui Martin Tudor în 2019

Andrei Marinescu (35 de ani), portar la Universitatea Craiova, unul dintre „elevii” regretatului Martin Tudor, a dezvălui un moment critic din viața antrenorului, petrecut în 2019, pe când se afla pe banca Concordiei Chiajna.

Marinescu a dezvăluit că Martin Tudor a suferit un preinfarct, când a văzut imaginile cu Eugen Neagoe care a suferit un infarct pe banca lui Dinamo, la meciul cu Universitatea Craiova.

„Eu l-am avut în două rânduri antrenor de portari. Am lucrat cu el la Snagov, într-o perioadă foarte grea pentru echipă atunci. Noroc cu el că ne mai scotea din stare, din neajunsuri, din supărări. Era sufletul echipei. Și în cel mai banal lucru el găsea ceva pozitiv ca să mergem mai departe. Chiar era o situație dificilă atunci la Snagov. Și apoi am colaborat la Craiova. Un om extraordinar de sufletist și de sociabil. Am văzut că toată lumea a povestit același lucru acum, că Martin nu a deranjat niciodată pe nimeni.

Tocmai pentru că ăsta e și adevărul. Și dacă exista vreodată vreo discuție în contradictoriu, el lăsa mereu de la el. Dar era și foarte sufletist, îl afecta orice problemă. Și la meciuri dacă îl vedeai deodată cum sărea și cum se manifesta, nu-ți venea să crezi. Se consuma foarte tare, fie că era Liga 3, Liga 2 sau prima ligă.

Eu am încremenit, efectiv, când am aflat despre dispariția lui. Nu l-am auzit niciodată să se plângă pe la Craiova de vreo problemă la inimă. Dar știam de la cineva de la Chiajna că a ajuns la spital când Concordia era în cantonament în Turcia. Mi-a spus acel cineva că i s-a făcut rău când a revăzut imaginile cu Eugen Neagoe de la meciul dintre Dinamo și Craiova. Când a văzut ce a pățit Neagoe, cică nu a rezistat și a fost dus direct la spital, că ar fi făcut un preinfarct, pentru că s-a speriat. Nu pot acum decât să transmit condoleanțe familiei, cu toții suntem afectați de această veste tristă”, a povestit Andrei Marinescu, potrivit ProSport.

În 2019, Martin Tudor făcea parte din staff-ul lui Laurențiu Diniță la Concordia Chiajna.