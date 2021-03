Moruțan, surprins că a marcat cu capul în această seară: „Cred că doar la juniori am mai înscris așa!”

Formația lui Toni Petrea a mai bifat o victorie în Liga 1 și s-a distanța din nou la trei puncte de principala urmăritoare, CFR Cluj, formație care va juca însă mâine seară runda cu numărul 27!

„Roș-albaștrii” au ajuns la a patra victorie consecutivă în campionat, iar succesul contra celor de la UTA Arad le-a dat moral elevilor lui Toni Petrea pentru duelul din etapa viitoare împotriva CFR-ului. Cele două formații se vor întâlni vineri, 16 martie, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 28 din Liga 1.

Olimpiu Moruțan, marcatorul golului de trei puncte pentru FCSB, a vorbit despre reușita sa din partida de astăzi și a dezvăluit că nu a mai izbutit să înscrie un asemenea gol din perioada junioratului. „Perla” lui Gigi Becali se pare că a uitat însă că a marcat tot cu capul, în urmă cu patru ani, pe vremea când evolua pentru FC Botoșani.

Ulterior, mijlocașul bucureștenilor a vorbit și despre derby-ul din runda următoare și a mărturisit că nu concepe altceva decât cucerirea celor trei puncte puse în joc.

„Mă bucur că am marcat cu capul. Cred că doar la juniori am mai înscris cu capul. Ăsta e primul gol în prima ligă cu capul. Am avut foarte multe ocazii, trebuia să marcăm golul doi, ca să stăm liniştiţi. Aţi văzut, pe final puteau să ne egaleze, noi cu un om în plus.

Trebuie să fim mai atenţi şi când avem ocazii să marcăm. Important e în seara asta că am câştigat. Urmează meciul cu CFR, acum contează orice punct. Noi ne dorim să facem un meci foarte bun cu CFR şi să scoatem maximum”, a spus Moruțan, la finalul meciului cu UTA.