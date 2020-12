Momentul de aur al Simonei Halep, rememorat de un antrenor de top: “A jucat cel mai bun tenis al ei din toată cariera!”

Actualul loc doi în clasamentul WTA, Simona Halep, a reușit să câștige o mulțime de trofee de-a lungul carierei de jucătoare profesionistă, dar unul dintre cele mai importante este cel de la Wimbledon, din anul 2019!

Fostul lider mondial a izbutit în anul 2019 să se impună în fața Serenei Williams, într-un meci de poveste disputat pe iarba de la Wimbledon. Grație acelei partide memorabile, Simona Halep a reușit să mai scrie o pagină de istorie a României în manualul tenisului, devenind astfel prima româncă care reușește să cucerească la simplu acest trofeu.

Fostul antrenor al jucătoarei de 29 de ani, Daniel Dobre, unul dintre tehnicienii de top ai României, a vorbit despre momentele de sclipire ale Simonei Halep de la turneul disputat în 2019. Dobre consideră că meciul contra Serenei Williams a fost cel mai bun al carierei de până acum al româncei și este de părere că meritul de atunci îi aparține și actualului colaborator al Simonei, australianul Darren Cahill.

“Eram copil când am văzut prima oară o finală la Wimbledon. Te marchează acest lucru. Când mergeam în turneu cu băieţii, în anii ’90, cu o generaţie foarte bună, visam Roland Garros-ul. Fascinaţia Wimbledon-ului a fost întotdeauna, dar bucuria cea mare e că majoritatea jucătorilor pe care i-am antrenat au reuşit să joace tenisul pe care îl voiam eu. Bine, probabil au fost şi mult mai talentaţi decât mine şi mult mai bine îndrumaţi de la o vârstă fragedă.

Fără un joc complet, nu poţi ajunge niciodată unde a ajuns Simona Halep, care a făcut saltul la profesionişti de la 16 ani. Wimbledonul a fost un vis şi s-a adeverit. Ştiam că Simona poate juca foarte bine pe iarbă şi cred că au fost două săptămâni de graţie. A jucat cel mai bun tenis al ei din toată cariera în acel moment, spun eu.

Sunt diferenţe din punct de vedere fizic, emoţional, al refacerii la efort. Sunt jucători care după un meci foarte greu au nevoie de mult timp de recuperare, dar şi jucători şi jucătoare care după un meci de trei ore ar putea să o ia de la capăt peste o oră.

Ar fi egoist să spun că eu am câştigat. Am fost o echipă întreagă, e meritul tuturor, inclusiv al lui Darren Cahill, care ne-a ajutat de pe margine şi a fost alături de noi. Succesul nu e raportat la o persoană, ci la o atmosferă care e în cadrul echipei!”, a declarat Daniel Dobre, potrivit Look Sport.

Simona Halep a reușit să se impună în fața Serenei Williams, cu scorul de 6-2, 6-2, la capătul unui meci spectaculos, încheiat după doar 55 de minute.