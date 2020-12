Cine este fotbalistul care se autopropune granzilor României: “Cred că m-aș potrivi la CFR Cluj, Craiova și FCSB!”

CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB sunt echipele care au reușit să domine fotbalul românesc în ultimii ani, iar acest lucru se pare că le-a stârnit interesul multor fotbaliști!

Fundașul român în vârstă de 37 de ani, Lucian Goian, este liber de contract în acest moment după despărțirea de formația din India, Chennaiyin FC. Fostul apărător al celor de la Dinamo București și CFR Cluj nu vrea să își pună ghetele în cui și este dispus să accepte o nouă provocare în cariera de jucător profesionist.

“Mă simt bine din punct de vedere fizic și vreau să mai joc. Am oportunitatea să merg în Asia, dar mă blochează o nouă lege. Nu au voie să aducă străini noi în campionat, ci doar cei care sunt acolo își pot prelungi. Vor să schimbe această lege… E vorba de Iran.

Oferta este mult peste media salariilor din Liga 1. Nu mă umplu de bani, dar aș vrea să mai joc pentru că sunt bine din punct de vedere fizic. Eu simt că mai pot să joc, mi-a plăcut să mă antrenez, am jucat meci de meci unde am fost. Nu am avut accidentări. Nu îmi plăcea să mă antrenez singur. Eu reveneam după o zi dacă îmi zicea medicul să stau 3 zile”, a spus Goian, potrivit Pro Sport.

Ulterior, fundașul în vârstă de 37 de ani a vorbit și despre o eventuală revenire în Liga 1 și a mărturisit că i-ar plăcea să se întoarcă în competiția internă. Goian consideră că s-ar potrivi de minune stilului de joc practicat atât de CFR Cluj, cât și Craiova sau FCSB.

“Nu am avut discuții cu echipe din România, dar m-au întrebat anumite persoane. Pentru mine ar fi foarte greu să merg în Liga 1 pentru că noi ne-am stabilit la Cluj, copilul este la o școală Cambridge, vreau să continue aici. Nu m-aș simți bine ca eu să merg într-o parte și ei să rămână aici.

Mi-ar fi plăcut să revin în Liga 1. Mi-e dor să mă întorc pe teren. Fiind un jucător cu experiență pot să mă adaptez la orice stil de joc. Nu mi-ar plăcea să joc la o echipă care joacă cu minge lungă. Îmi place FC Botoșani. Mă bucur că sunt câteva echipe care încep jocul din apărare, cu o construcție de la fundași.

Cred că m-aș potrivi la CFR Cluj, Craiova și FCSB!”, a mai completat fundașul.

Lucian Goian a mai evoluat de-a lungul carierei sale pentru echipe precum Foresta Suceava, Dinamo București, Ceahlăul Piatra Neamț, Astra Ploiești, Tianjin Teda, Beijing BSU, FC Brașov, CFR Cluj, Mumbai City, Perth Glory și Chennaiyin FC.