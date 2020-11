Moldovan, victorios în derby: “Dedic victoria fanilor petrolişti”

Petrolul a câştigat derby-ul cu Rapid într-un moment în care presiunea suporterilor atinsese cote maxime. Viorel Moldovan le-a dedicat victoria fanilor petrolişti.

Moldovan şi-a felicitat jucătorii la finalul derby-ului încheiat cu victoria, 2-0, în faţa eternei rivale, Rapid.

“Mă bucur enorm de mult că am reuşit această victorie, a fost momentul oportun să reacţionăm şi să câştigăm în sfârşit pe propriul teren. Trei puncte împotriva unui adversar foarte bun, vreau să îmi felicit băieţii pentru caracterul de care au dat dovadă la acest joc. Sunt fericit şi mă bucur nespus că am reuşit să ne deblocăm pe propriul teren. Sper să fie un reset pentru noi şi de acum încolo să câştigăm toate meciurile acasă.

Am fost eficienţi, pragmatici, am reuşit să deblocăm repede rezultatul. Pe final am marcat din nou, băieţii şi-au dorit foarte mult. Am suferit mult, dar aveam mare încredere în ceea ce facem la antrenamente, în modul lor de a se implica. Nu poţi într-un timp foarte scurt să construieşti o echipă, ştiu că nu este răbdare.



Vreau să dedic această victorie suporterilor noştri, chiar dacă ne mai ceartă din când în când suferă şi ei, dar sunt alături de noi şi ştiu că o victorie în faţa Rapidului îi face fericiţi” – a declarat fostul internaţional la final.

Cu cele trei puncte, Petrolul a urcat, pentru moment, pe locul al patrulea în clasamentul din Liga 2.

După victoria cu Rapid, pentru Petrolul urmează tot un meci pe propriul teren, cu Aerostar Bacău.