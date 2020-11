VIDEO BLOG | ”Primvs Derby” își consumă un nou episod! Petrolul – Rapid, de la ora 19:00

”Primvs Derby” își consumă astăzi un nou episod, astăzi, de la ora 19:00!

Petrolul Ploiești va primi vizita rivalei istorice Rapid București, în meciul zilei din fotbalul românesc.

Derby-ul se va disputa în cadrul etapei a 10-a a Ligii a 2-a. Rivalitatea dintre cele două formații datează de decenii, meciul dintre cele două echipe fiind supranumit ”Primvs Derby”.

În acest moment, ”lupii galbeni” se află pe locul 9 în clasament, cu 14 puncte, în timp ce giuleștenii ocupă locul 12, cu 13 puncte.

În ultimele două etape, ambele formații au călcat strâmb: ploieștenii au fost învinși de FCU Craiova, scor 0-1, și au remizat cu CSM Slatina, scor 1-1, în timp ce bucureștenii au pierdut și ei cu FCU Craiova, scor 0-5, și au fost învinși de Mioveni, 0-3.

După eșecul de la Severin, Adrian Iencsi a fost demis de giuleșteni. În acest moment, tehnicianul Rapidului este Mihai Iosif (46 ani).

De la revenirea Rapidului, în 2017, cele două formații s-au întâlnit de două ori, ambele întâlniri disputându-se în sezonul trecut. În prima partidă, jucată în sezonul regulat, Rapid a învins cu 1-0, iar în play-off rezultatul a fost 0-0.

Statisticile din ”Primvs Derby”

De-a lungul timpului, din 1936 și până în prezent, Petrolul și Rapid s-au întâlnit de 107 ori, în diverse eșaloane. În aceste întâlniri, Rapid a înregistrat 52 de victorii, Petrolul 28, iar 27 de partide s-au încheiat la egalitate.

”Primvs Derby”, așteptat cu sufletul la gură de petroliști!

Suflarea galben-albastră așteaptă cu nerăbdare ca favoriții lor să le ofere o nouă victorie în unul dintre cele mai importante meciuri din fotbalul românesc.

”Zi de meci!

PETROLUL – RAPID înseamnă derby, NU DUŞMĂNIE. Rivalitate, NU URĂ. Înseamnă meciul echipelor născute din voia OAMENILOR, nu a SISTEMULUI.

Astăzi va fi o lecție despre fotbal, despre starea de spirit care l-a transformat în sportul rege şi pe care cele două rivale l-au onorat cu pasiune şi sacrificiu.

Chiar dacă timpurile şi împrejurările s-au schimbat, rămâne meciul NOSTRU. Meciul echipelor muncitoreşti, echipelor care mereu s-au luptat cu sistemul, mai pe scurt echipelor nobile ale României.

Rivalitatea transmisă din tata-n fiu, ne obligă să onoram acest meci cum se cuvine, chiar dacă în contextul epidemiologic actual, cauzat de virusul Covid-19, nu ne putem susține echipa din peluze/tribune.

Pentru noi miza este, ONOAREA ORAŞULUI ŞI AL SCUTULUI PETROLIST.

Trăieşte acest meci asa cum o făceau bunicii şi tații noştri, dă roade investiției lor în acele povestiri de odinioară. Pentru tot ce a însemnat libertatea suporterilor și luptă pentru corectitudine în fotbalul românesc.

Mai ştii?

– Titlul din ’65 – ’66, golul lui Dridea direct din corner.

– 35.000 de suporteri pe Ghencea? Cea mai mare audiență vreodată pe stadionul acela? Rapid – Petrolul, a fost meciul.

– Finala Cupei României din 21 Iunie 1995.

– Povestirile din anii ’70 – ’80, acelea de implică maşini, gradene, gări etc…Ştii despre ce vorbesc nu?

Aseară, s-a discutat cu jucătorii în fața Hotelului în 3 limbi străine(engleză, franceză, spaniolă), dar cele mai importante cuvinte pentru ei şi noi au fost în limba română: “VREM ATITUDINE”, simplu!

Dacă nu vedem atitudine, vă puteți face bagajele după meci!

Înainte PETROLISTI, înainte PLOIEŞTENI, pentru oraş, scut şi culori!” au prefațat suporterii Petrolului meciul de astăzi.

Față de sezonul trecut ploieștenii au schimbat aproape tot lotul, având 15 jucători străini. De partea cealaltă, Rapid se bazează aproape în totalitate pe români.

Cel mai bun marcator a lechipei ploieștene este albanezul Armando Vajushi cu patru reușite, în timp ce la Rapid Cătălin Hlistei a marcat de cinci ori.

Statistici înainte de Petrolul – Rapid:

Viorel Moldovan, încrezător înainte de ”Primvs Derby”

Tehnicianul Petrolului așteaptă ca elevii săi să treacă peste perioada slabă arătată în ultima vreme și să obțină toate cele 3 puncte.

„E un derby de tradiție. În alte vremuri era pe prima scenă fotbalistică. Ne dorim foarte mult să câștigăm acest joc. Băieții depun un efort exemplar. Nu am ce să le reproșez. Am muncit foarte mult în ultima perioadă să le ridicăm starea de spirit a băieților împreună cu staff-ul. Starea de spirit este foarte ok.

Sunt încrezător, sunt optimist că vom face un meci foarte bun și vom câștiga. Trebuie să fim mai pragramici ca să facem diferența. Ne creem ocazii de a marca. Când ai prima ocazie trebuie s-o dai în poartă. Avem nevoie de cele trei puncte puse în joc. Trebuie să rupem acest complex și să câștigăm acasă”, a declarat Moldovan, în conferința de presă premergătoare partidei.

”Astfel de jocuri cu adversari puternici cu miză, cu tradiție în spate atât pentru suporteri cât și pentru noi nu au cum să nu te motiveze. Cred că din acest punct de vedere pentru mine va fi mult mai ușor să-i motivez pe băieți. Îi simt dormic și motivați să câștigăm acest meci de pe teren propriu”, a adăugat antrenorul ”lupilor galbeni”.

Petrolul, ultimatum înainte de derby! Mesajul răspicat al ultraşilor

Sătuli de dezamăgirile pe bandă rulantă livrate de favoriţii lor, ultraşii de la Peluza I au fost la antrenamentul echipei lui Viorel Moldovan şi le-au transmis un mesaj clar jucătorilor.

Suporterii nu concep alt rezultat în afara victoriei în derby-ul cu Rapid. Fanii au ţinut ca jucătorii să primească mesajul lor înaintea duelului de vineri.

“În derby trebuie să învingem neapărat, altfel timpul vostru la Petrolul a expirat” – a fost ultimatumul transmis de fani.

Cu o seară înaintea derby-ului, suporterii au afişat un mesaj şi în faţa hotelului la care este cazată echipa lui Viorel Moldovan.

“Mâine ultima șansă să dovediți că la Petrolul meritați / Vrem ambiție, dăruire și pasiune să ne aratați” – au transmis ultraşii.