MM Stoica, noi săgeți după remiza FCSB-ului cu CFR: “‘Specialiștii’ ar trebui să-mi prezinte scuze!”

Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a postat mai multe mesaje prin care și-a arătat nemulțumirea față de prestația arbitrului din meciul de aseară!

Oficialul “roș-albaștrilor” a dispărut în ultima vreme din prim-planul fotbalului românesc, iar comentariile sale în stilul caracteristic au lipsit cu desăvârșire din spațiul public. Acum, MM Stoica nu a mai rezistat și a postat o serie de mesaje pe contul său oficial de Facebook, la scurt timp după ce FCSB a ratat șansa de a urca din nou pe primul loc în ierarhia Ligii 1.

După ce a spus că “specialiștii” în arbitraj spun doar minciuni care nu fac altceva decât să deformeze realitatea și să aibă, poate, anumite interese ascunse, acum, MM Stoica a ținut din nou să le dea o replică pe măsură acestora. Managerul FCSB-ului a mărturisit că așteaptă scuze din partea celor care comentează pe marginea arbitrajelor și nu a ezitat să trimită din nou săgeți către Ion Crăciunescu, fostul arbitru român.

“‘Eu sunt vinovat pentru faultul lui Tănase, dar cred că s-a ajuns prea ușor în situația respectivă, știam că scapă unu-la-unu cu Arlauskis dacă nu faultez.’ Asta este declarația lui Burcă.

Nu spune că a încercat să joace mingea, pentru că NU A AVUT NICIO INTENȚIE s-o facă. NU PUTEA să joace mingea. Prin urmare, “specialiștii” ar trebui să-mi prezinte scuze și să admită (once again) că au bătut câmpii. Sau poate că cei care plătesc “specialiștii” pentru a le găzdui elucubrațiile în platourile TV ar trebui să realizeze că unii au cam obosit.”, a fost ultimul mesaj postat de MM Stoica, prin intermediul Facebook.