MM Stoica anunță că FCSB va domina fotbalul românesc: “Vom face ce face Bayern în Germania!”

Mihai Stoica anunță că odată cu revenirea jucătorilor indisponibili în acest moment din tabăra roș-albaștrilor, FCSB nu va mai avea probleme și va câștiga orice meci din România!

După înfrângerea de aseară, scor 0-2 contra celor de la Slovan Liberec, rezultat care a adus implicit eliminarea roș-albaștrilor din Europa League, Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, este optimist în ceea ce privește viitorul echipei. MM a declarat că odată cu revenirea pe teren a jucătorilor indisponibili în acest moment, echipa bucureșteană nu va mai avea probleme în a se impune în meciurile din România. Oficialul celor de la FCSB compară ceea ce crede că se va întâmpla în viitorul apropiat la echipa roș-albastră, cu ce se întâmplă acum la Bayern Munchen, proaspăt câștigătoare a Bundesliga, UEFA Champions League și Supercupa Europei.

„Noi vom fi bine în curând și chiar dacă am suferit o perioadă că jucătorii nu s-au antrenat, iar în derby (n.r – cu Dinamo) nu vom fi la nici 30% din capacitate, cu asemenea jucători cum am avut ieri, avem speranțe că vom câștiga orice meci, iar din noiembrie veți vedea o echipă care va ajunge să facă ce face Bayern în Germania. Asta va ajunge să facă în România, am eu convingerea asta”, a declarat Mihai Stoica, la Pro X.

Derby-ul cu Dinamo este programat peste două etape în runda a șasea din Liga 1, meci ce urmează să aibă loc la începutul lunii octombrie.

FCSB se confruntă în acest moment cu un focar de infectare cu coronavirus la nivelul întregului club, unde nu mai puțin de 29 de membrii ai grupării au fost depistați pozitiv cu acest virus, dintre care 15 fotbaliști.