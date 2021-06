Selecționerul Mirel Rădoi este mulțumit de evoluția elevilor săi în partida cu Anglia de pe Riverside.

Naționala condusă de Mirel Rădoi a cedat și pe terenul Angliei și a ajuns la patru înfrângeri consecutive în mandatul tehnicianului în vârstă de 40 de ani. La finalul partidei, Mirel Rădoi s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi contra Angliei și spune că România va arata mai bine în următoarele partide.

“O partidă destul de intensă, echilibrată am avut situațiile noaste, cred că în prima repriză exceptând cele două bare, în rest am încercat să ne facem jocul. Am reușit prin așezarea noastră, am reușit să echlibrăm jocul, am închis spațiile, după care am reușit să ne facem jocul. Din păcate, dacă sunt supărat în acestă seară ca și la jocul cu Georgia, sunt supărat pentru că reușim să ajungem acolo în fața porții, dar nu reușim să înscriem.

Un joc echilibrat de ambele părți, dar cred eu că în anumite momente puteam să avem alte decizii. N-a fost un debut fericit pentru Căpușa. Era clar la faza aia că trebuie să mai aștepte puțin, a plecat prea devreme. Poate învăța din asemenea momente.

Apar situații în care trebuie să facem schimbări forțate, jucătorii resimt oboseala. Trebuie să ne adaptăm, să facem schimbări din mers. Ne-am propus să avem jucători în formă la națională. Am vrut ca toți jucătorii care sunt cu noi să fie folosiți. Avem și noi limitele noastre. Cred că, în aceasta seara, nici Anglia nu se aștepta să le punem asemenea probleme. Am avut două, trei situații, cred că trebuia să marcăm cel puțin un gol.

Aş fi fost curios dacă aţi fi putut să puneţi întrebările astea când era Victor Piţurcă antrenor şi Anghel Iordănescu şi dacă v-ar fi răspuns. Eu vă răspund cu plăcere pentru că îmi plac provocările astea. (reporter: Le-am pus) Da? Nu le-am auzit şi eram jucător în perioada aia. Au fost anumite situaţii, au fost jucători care au acuzat o oboseală acută.

Era normal pentru că am depus efort foarte mare şi în partida cu Georgia. Jucătorii vin după un sezon foarte greu. Era normală oarecum acea schimbare. Am văzut din prima repriză că Deian Sorescu era foarte obosit, la fel şi Alibec. Le-am spus la pauză că trebuie să tragă de ei măcar 10-15 minute pentru a putea să le dăm timp şi celorlalţi jucători ca să se încălzească. Sunt situaţii când trebuie să schimbăm jucătorii pentru că pur şi simplu nu mai pot. Înainte de toate, chiar şi de rezultat, ne interesează integritatea jucătorilor„, a reacţionat Rădoi.” a declarat Mirel Rădoi.