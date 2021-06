România pierde pentru prima oară pe tărâm englez! Tricolorii ajung la patru înfrângeri consecutive după 0-1 la Middlesbrough

După înfrângerea cu Georgia, naționala lui Rădoi a pierdut și al doilea amical al verii, în fața selecționatei Albionului.

FINAL DE MECI: Anglia – România 1-0

A win to sign us off ahead of #EURO2020! 👊 pic.twitter.com/unqyLnPhFs — England (@England) June 6, 2021

Min 82 Ocazie uriașă Anglia: Stanciu mai pierde o minge aproape de poarta noastră și le dă posibilitatea englezilor să dezvolte un atac periculos. Bellingham trimite cu capul la centrarea unui coechipier, iar Chiricheș reușește cu o intervenție incredibilă și scoate un gol gata făcut

Min 78 Ratare Anglia: Herderson ratează penaltyul după ce Niță respinge șutul fotbalistului lui Liverpool

Min 77 Penalty Anglia: Gazdele obțin o nouă lovitură de la 11m după ce Chiricheș îi sare în spinare lui Calver Lewin. Rashford nu mai e pe teren și englezii schimbă executantul

Who would be your @bt_uk Player of the Match? 🤔 pic.twitter.com/HzueJ1IOj2 — England (@England) June 6, 2021

Min 74 Dublă ocazie România: Șuturile lui Cicâldău și apoi Ivan sunt respinse incredibil mai întâi de Mings și apoi de Johnstone

Min 68 Gol Anglia: Rashford transformă fără probleme de la punctul cu var, 1-0

Min 67 Penalty Anglia: La doar un minut de la intrarea pe teren, Căpușă îl lovește pe Grealish în careu și arbitrul dictează lovitura de la 11m

Min 62 Ocazie Anglia: Cursă a lui Rashford care îl depășește pe Chiricheș și apoi șutează la colțul lung pe lângă poartă după ce îl fentează pe Nedelcearu

Min 59 Ocazie Anglia: Ward Prowse trimite direct pe poartă o lovitură liberă din unghi, însă Niță este la post

Min 54 Ocazie România: Acțiune frumoasă a tricolorilor încheiată cu un șut în plasa laterală

Min 47 Ocazie mare Anglia: Centrare în careul nostru, iar Calvert Lewin reia din careul mic în brațele lui Niță

Pauză: Anglia- România 0-0

Min 44: Ocazie mare România: Sorescu și Stanciu au ocazia deschiderii scorului, însă șutul primului în diagonală este scos de portarul adversar, apoi balonul se duce peste la execuția ultimului

Min 38 Ocazie Anglia: Șut superb al lui Jadon Sancho care lovește din nou transversala porții apărată de Niță

Min 32 Ocazie Anglia: Calvert Lewin trimite în transversală cu o lovitură de cap după o fază fixă

Min 29 Ocazie România: Al doilea șut pe poartă ne aparține tot nouă, Sorescu centrează pentru Păun a cărui execuție nu îi ridică probleme lui Johnstone

Min 24: Duel între Rashford și Chiricheș, englezul cade i cere lovitură de la 11m, însă arbitrul nu se lasă păcălit de tentativa fotbalistului gazdelor

Min 14 Ocazie Anglia: Șut peste a lui Grealish din afara careului

Searching for the opener… 2️⃣0️⃣ gone and it's goalless at @Boro. pic.twitter.com/QyJBkaPJXT — England (@England) June 6, 2021

Min 10 Ocazie România: Contraatac superb al tricolorilor pornit de la Răzvan Marin, tot el finalizează cu un șut de la 11-12 m după pasa lui Camora.. Intervenție facilă însă pentru goalkeeperul englezilor

Min 3 Ocazie România: Tricolorii au avut primul corner al partidei, încheiat cu o execuție în forță a lui Păun care îl lovește pe un coechipier de-al său înainte de a ieși în afara terenului

UPDATE 17:55– Englezii au făcut show la ultimul antrenament înaintea confruntării cu România. Căpitanul Marcus Rashford a marcat din toate pozițiile.

🎥 | Rashford looks on fire in England's training session ahead of today's friendly match against Romania. 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/kBgb6u1aMm — UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) June 6, 2021

UPDATE 17:50– Ultima întâlnire dintre cele două reprezentative a avut loc la EURO 2000. În acea partidă, tricolorii reușeau să se impună cu scorul de 3-2. Anglia nu a mai învins România de 51 de ani.

⏪ The last time England faced Romania, back at Euro 2000 ⏱️ 22' ⚽️ Chivu 🇷🇴

⏱️ 41' ⚽️ Shearer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

⏱️ 47' ⚽️ Owen 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

⏱️ 48' ⚽️ Munteanu 🇷🇴

⏱️ 88' ⚽️ Ganea 🇷🇴 🤯 England haven't beaten Romania since 𝟭𝟵𝟳𝟬, a run of 7 matches… pic.twitter.com/H6SIFeeceX — WhoScored.com (@WhoScored) June 6, 2021

UPDATE 17:45– Potrivit jurnaliștilor englezi, jucătorii României se vor alătura și ei acțiunii înaintate de elevii lui Gareth Soutghate, astfel că se vor așeza în genunchi la începutul partidei, în semn de solidaritate pentru persoanele de culoare.

BREAKING: Romania will join England’s players in taking a knee before this afternoon’s final friendly before Euro 2020 pic.twitter.com/Q2sMfxYwU3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 6, 2021

UPDATE 17:40– În urmă cu puțin timp, pe site-ul oficial al echipei naționale a României a apărut și echipa pe care selecționerul Mirel Rădoi o va trimite în teren contra Angliei.

UPDATE 17:35- Primul 11 al lui Gareth Southgate pentru partida contra României.

Here are your #ThreeLions ready to take on Romania! 🙌 pic.twitter.com/GalbFQNuCf — England (@England) June 6, 2021

UPDATE 17:30– Englezii vor juca într-un echipament albastru complet, iar căpitanul echipei va fi Marcus Rashford, fotbalistul celor de la Manchester United.

UPDATE 15:00: Meciul din Anglia și România de pe ”Riverside” Stadium din Middlesborough nu va avea parte de sistemul VAR, însă va beneficia de Goal Line Technology. De asemenea, vor fi permise câte șase schimbări de fiecare parte, în limita a maxim trei întreruperi ale jocului.

UPDATE 14:00: Naționala României va juca în echipamentul alb complet, culoarea tradițională a Angliei la meciurile de acasă. Decizia a fost luată la ședința tehnică de la Riverside Stadium.

România va disputa un amical de gală împotriva Angliei. Meciul este programat duminică, ora 19:00.

INFO: Ultimul antrenament al României înainte de meciul cu Anglia a avut loc în prima parte a zilei pe stadionul Riverside din Middlesbrough, locul unde va fi și partida de diseară.

După eșecul suferit ”acasă” cu Georgia, scor 1-2, naționala pregătită de Mirel Rădoi vrea să-și spele rușinea printr-un joc fără greșeală contra unei reprezentative de top din Europa. Meciul se va disputa pe stadionul Riverside din Middlesbrough, un loc în care selecționerul României nu se simte deloc bine.

În urmă cu 15 ani, în aprilie 2006, Steaua, cu mijlocașul Mirel Rădoi în componență, pierdea dramatic returul de pe Riverside cu echipa locală, scor 2-4, și rata calificarea în finala Cupei UEFA.

“Nu am amintiri plăcute de aici, evident, dar sfertul de finală cu Steaua în Cupa UEFA rămâne una dintre cele mai mari performanțe ale fotbalului românesc”, a declarat Mirel Rădoi legat de acel moment de tristă amintire.

“Va fi un meci intens. Sunt sigur că jucătorii sunt motivați, întâlnesc o echipă foarte bună. Toți își vor dori să evolueze mâine, însă nu va fi ușor. (…) Orice jucător din naționala Angliei poate fi decisiv.

Dar, dacă mă refer doar la atac, Kane, Rashford și Sterling pot speria orice apărare din lume. Nu mi-e temă, dar ne vom lua măsuri. Cei 3 jucători, când au spații libere, ajung în 6-7 secunde în careul adversarului. Trebuie să fim precauți”, a prefațat Mirel Rădoi duelul cu Anglia.

”Ştiu și acum că fotbalul românesc întinereşte, ştiu că în 2019 a fost parcursul de la U21, mulţi dintre jucătorii care sunt acum în naţionala României au fost implicați atunci. E un test foarte important pentru noi duminică seară. România e o echipa cu mulți fotbaliști care au tehnică individuală foarte bună. Am vrut diversitate printre adversarii pe care i-am avut pentru Euro. Austria joacă foarte bine între linii și are fotbaliști foarte buni, de asemenea”, a spus și Gareth Southgate, selecționerul Angliei.

Echipe probabile Anglia – România:

Anglia: Pickford – James, Walker, Stones, Chilwell – Phillips, Rice, Mount – Sancho, Kane, Foden; Rezerve: Henderson, Johnstone, Shaw, Maguire, Trippier, Mings, Coady, Henderson, Bellingham, Grealish, Sterling, Rashford, Calvert-Lewin, Saka; Antrenor: Gareth Southgate

România: Niță – Sorescu, Chiricheș, Nedelcearu, Camora – Stanciu, Marin, Maxim – Ianis Hagi, Alibec, Budescu; Rezerve: Vlad, Iacob, Căpușă, Ganea, Rus, Cicâldău, Moruțan, Olaru, Păun, Băluță, Keșeru; Antrenor: Mirel Rădoi