Mircea Lucescu nu este de acord cu sistemul VAR: “Fotbalul este altceva, nu este handbal sau baschet!”

Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev nu este de acord cu tehnologia VAR!

Barcelona a învins la limită Dinamo Kiev, scor 2-1, formație pregătită de legendarul Mircea Lucescu. Antrenorul român este de părere că VAR-ul nu ar trebui folosit în fotbal.

“Nu sunt de acord cu tehnologia VAR! Fotbalul este altceva, nu handbal sau baschet” a spus Mircea Lucescu după meciul de pe “Camp Nou”.

Mircea Lucescu este mulțumit de evoluția jucătorilor săi în fața Barcelonei. Acesta este de părere că formația sa merita cel puțin un egal în fața catalanilor,

“Sunt mulțumit de modul în care am jucat, în special de modul în care am făcut tranziția de la apărare la atac. Am avut atât viteză, cât și ultima pasă, spre deosebire de meciul cu Ferencvaros, când pe contraatacuri am jucat individual și am ratat multe șanse.

“Acum, am adus mai mulți oameni pe contraatac, însă ne-a lipsit calmul din fața porții, în special lui Supryaga și Tsygankov. Totuși, vreau să-i remarc pe Tsygankov și Nescheret, cred că au fost cei mai buni din echipa noastră. Cred că meritam cel puțin un egal, dar, în aceste circumstanțe, am făcut un meci bun. Sunt mândru de băieți” a declarat Lucescu.

Ronald Koeman, antrenorul Barcelonei a lăudat jocul echipei antrenate de Lucescu senior, în ciuda problemelor de lot pe care românul le-a avut.

“Dinamo e o echipă foarte competitivă, care a jucat cu încredere, în ciuda problemelor. Putea fi egal. A fost mult mai periculoasă decât ne așteptam. Ter Stegen? Incredibil! Și goalkeeperul Kievului a fost excelent” a declarat Ronald Koeman.

Catalanii au marcat prin Messi (min-5), din penalty, și Pique (min-65). Pentru oaspeți a marcat Tsygankov (min-75).

REZUMATUL PARTIDEI BARCELONA – DINAMO KIEV 2-1