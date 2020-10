Mircea Lucescu, despre confruntările cu Ronaldo și Messi: “Unul din ei are nevoie de colegi pentru a înscrie!”

Antrenorul român al celor de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a vorbit despre cei doi jucători emblematici, Ronaldo și Messi, despre care a spus că sunt doi jucători diferiți, în care unul dintre ei poate rezolva un meci de unul singur, în timp ce celălalt are nevoie de colegi pentru a marca.

“I-am întâlnit pe Ronaldo şi pe Messi de multe ori, dar jucătorii mei nu. O vor face în curând, iar eu trebuie să le explic cum sunt. Messi e un jucător scund, care este excepţional pe spaţii mici, datorită acceleraţiei, încrederii în sine şi driblingului său.”

“Ronaldo e un altfel de jucător, pentru că lui îi place mai mult să marcheze şi are nevoie de spaţii mai mari. Ronaldo are nevoie de ajutorul tuturor coechipierilor săi. Messi poate face lucrurile de unul singur. Ronaldo se descurcă în careu sau în apropierea careului, dar el profită de spaţiile create de colegii săi şi înscrie. Asta este, sunt doi jucători diferiţi, dar sunt foarte puternici.“, a declarat Mircea Lucescu.

Jurnaliştii de la The Sun, au remarcat atacul antrenorului român, Mircea Lucescu, la adresa starului Cristinano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo primeşte o lovitură, după ce antrenorul lui Dinamo Kiev a spus că el are nevoie de ajutorul tuturor, în timp ce Lionel Messi poate face lucrurile de unul singur” scrie The Sun.

Cristiano Ronaldo slammed in GOAT debate as Kiev boss says he ‘needs everyone’s help’ but Messi ‘can do it on his own’ https://t.co/crvr96VsgP pic.twitter.com/j9DzG9A8yN

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 20, 2020