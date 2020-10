EXCLUSIV | Antrenorul momentului în Liga 1 explică rețeta succesului: “Trebuie să vă aduc aminte ceva”

Emil Săndoi a transformat Chindia Târgoviște într-o echipă de play-off în acest început de sezon.

Antrenorul a preluat nou-promovata din stagiunea trecută la sfârșitul lunii iunie, a salvat-o de la retrogradare, iar după 7 etape din actualul campionat Neguț & Co sunt pe locul 5.

Chindia a câștigat în ultimele două runde contra a două echipe care au jucat în play-off-ul sezonului precedent, FC Botoșani și Gaz Metan. Dacă în fața medieșenilor au jucat în inferioritate numerică, în disputa cu moldovenii, fotbaliștii lui Săndoi au avut om în plus o parte din meci.

“Nu am fost mulțumit de perioada în care am jucat în superioritate numerică, însă per total am făcut un joc bun atunci, sunt mulțumit pentru că am demonstrat că nu au fost puncte întâmplătoare, ci meritate.

Am avut o perioadă mai grea, speram chiar să stăm și mai bine. Nu uitați că anul trecut am avut o creștere și pe final de play-out am câștigat cu Voluntari și Clinceni”, a declarat Emil Săndoi în exclusivitate pentru realitateasportivă.

Tehnicianul de 55 de ani are și mai multe motive să fie mândru de fotbaliștii săi în condițiile în care consideră că echipa sa a fost victima arbitrilor în mai multe rânduri.

“Au fost foarte multe meciuri viciate de arbitraj, iar în foarte multe cazuri au fost greșeli doar împotriva noastră. Vă aduc aminte jocul nostru împotriva celor de la Hermannstadt, unde s-a acordat adversarului un 11m pe care doar arbitrul l-a văzut.

Până la urmă acest VAR trebuie implementat cât mai repede. Nu îmi explic nici eu cum s-au interpretat anumite faze, însă mie mi se pare normal să fie întoarse la comisii consecințele acestor hotărâri”, a încheiat Emil Săndoi.