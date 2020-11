Mircea Lucescu a comentat momentul în care i-a cerut tricoul lui Messi! ,,Ne ştim de mult timp”

Odată cu pauza internaţională, Mircea Lucescu a revenit în ţară şi a vorbit de înfrângerea pe care a suferit-o contra lui Şahtior.

Echipa lui Lucescu, Dinamo Kiev, a suferit un eşec cu rivala Şahtior, scor 0-3, în campionatul Ucrainei. Pandemia de coronavirus a afecta grav şi echipa din Kiev, Mircea Lucescu neputând să se bazeze pe foarte mulţi jucători în derby-ul Ucrainei.

,,Nu sunt supărat deloc pentru aseară, mă supără că pandemia a schimbat totul, am spus că a câştigat Covid şi a pierdut fairplay-ul. În mod normal, meciul nu trebuia să se joace, dar fiecare are interesul lui, să profite de slăbiciunea celuilalt. Nu e corect, să stabileşti titlul într-o astfel de situaţie.

Am pierdut zilnic 2-3 jucatori, am ajuns la situaţia în care mai aveam doar 10 jucători. E vina noastră, a clubului, că nu am reuşit să luăm cele mai eficiente măsuri. Am jucat în conditii extrem de dificile, nu ştiam cine mai intră în carantină în urma testului.”, a spus Lucescu la revenirea în ţară.

,,Il Luce” a vorbit şi despre episodul din Champions League, în care i-a cerut tricoul lui Leo Messi, la meciul dintre Barcelona şi Dinamo Kiev. Antrenorul român spune că se ştie cu Messi de foarte mult timp şi de aceea l-a oprit la finalul meciului de pe Camp Nou.

,,Am văzut că sunt foarte mulţi oameni inteligenţi care încearcă să interpreteze totul. Am jucat cu Messi de 9 ori cu Şahtior împotriva lor, era normal să îl cunosc, să vorbesc cu el, nu contează asta. Interpretările mi s-au părut caraghioase, nici nu merită să le raspund.

Toate echipele acum, în condiţiile foarte grele, au apărut meciurile amicale. Nu le văd niciun rost. Nu e indicat niciun fel de amical în perioada asta. Jucătorii sunt epuizaţi şi mental, nu doar fizic“, a mai spus Mircea Lucescu.

În urma înfrângerii pe care a suferit-o aseară, Dianamo Kiev rămâne în continuare pe primul loc în Ucraina, cu un punct peste rivala Şahtior.