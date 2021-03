Mihai Teja nu și-a ascuns dezamăgirea după eșecul în fața fostei sale echipe: „Nu meritam niciodată să pierdem”

În ciuda eșecului, antrenorul celor de la Gaz Metan și-a felicitat jucătorii pentru prestația în fața roș-albaștrilor de pe Arena Națională.

Ardelenii au ajuns la 4 înfrângeri consecutive și rămân aproape de zona fierbinte a clasamentului. Sunt exact deasupra liniei retrogradării.

„ Suntem dezamăgiți. Nu meritam niciodată să pierdem. Am jucat bine, îi felicit pe băieți. Am spus tot timpul că FCSB are jucători prin care poate să facă diferența. Le-am spus fotbaliștilor mei să nu ne relaxăm, pentru că vor fi probleme.

Totuși, dacă era 3-0 la pauză pentru noi, nu se supăra nimeni. N-avem personalitatea necesară pentru a juca la un nivel mai înalt. Am pierdut prea ușor mingi, însă în repriza a doua n-am mai pus probleme. Păcat, se puteau lua și 3 puncte în această seară”, a spus antrenorul Gazului, la finalul întâlnirii decise de golul din prelungiri al lui Florin Tănase.

Teja a anunțat care este obiectivul echipei sale în acest final de sezon.

„Nu trebuie să mai facem aceste greșeli, să luăm gol pe final. Cu siguranță vom evolua în play-out. Dacă vom arată mai bine, vor veni și victoriile. M-aș bucura să termin pe 7 cu Gaz Metan, să ne batem la cupele europene”, a mai subliniat tehnicianul ajuns la ardeleni în acest retur.