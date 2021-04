Mihai Iosif a identificat problema Rapidului în meciul cu FC ,,U” Craiova 1948: ,,Nu am putut să-i desfacem”

Mihai Iosif, antrenorul celor de la Rapid, a reacţionat, după ce Rapid a fost învinsă în Bănie de FC ,,U” Craiova 1948 cu scorul de 1-0.

După ce Rapid a jucat 30 de minute în superioritate numerică, Mihai Iosif a declarat că băieţii săi nu au putut desface formaţia lui Eugen Trică.

Acesta a mai pus rezulatul şi pe seama lipsei lui Bălan, jucător care a fost decisiv pentru Giuleşteni în ultimele partide din play-off.

,,Fotbalul trebuie să aibă un învingător şi un învins. Noi am fost criticaţi şi după cinci victorii. N-am avut nimic, astăzi am pierdut. Se întâmplă în fotbal, pentru că nu jucăm singuri. Nu am putut să-i desfacem, asta este. Toate echipele care au jucat împotriva noastră au jucat extrem de determinate, apoi au căzut fizic. Cred că nu am găsit calea spre gol. A lipsit Bălan, au fost şi alte probleme, dar cei care au intrat, trebuiau să-i suplinească.

Lucrurile nu au fost niciodată clare. Toate cele şase echipe sunt echilibrate valoric şi oricând, cu oricine, se poate întâmpla orice rezultat. Am spus şi după meciul de la Timişoara că nu este o luptă în doi. Noi vrem să tratăm toate meciurile la victorie. Contează punctele, nu adversarul! Cred că acest meci s-ar fi jucat cu tribunele pline. Suporterii sunt lângă noi şi sper să fie în continuare. Nu e uşor să fii la capacitate maximă, mental, la fiecare meci. Există oboseală, lotul nu e foarte numeros, accidentările s-au ţinut din păcate lanţ.”, a declarat Mihai Iosif, la finalul jocului.

În urma rezultatului din această seară, Universitatea Craiova 1948 se află pe locul 1 în clasament, cu 45 de puncte acumulate până în prezent.

De cealaltă parte, Rapid Bucureşti ocupă poziţia a 2-a în clasament, cu 42 de puncte acumulate până acum.