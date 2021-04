Mihai Iosif, mesaj clar după remiza cu Mioveni: “La Rapid trebuie să dai totul până la capăt!”

Antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, a vorbit la finalul partidei desfășurate contra celor de la CS Mioveni, încheiată la egalitate, scor 1-1!

Giuleștenii au bifat al doilea meci consecutiv fără victorie în play-off-ul Ligii a 2-a și ocupă locul secund în ierarhie, la două puncte de FC U Craiova. Oltenii se pot distanța însă în fruntea clasamentului, asta deoarece au cu un meci disputat în minus în momentul de față. Rapid are 43 de puncte acumulate, cu unul mai mult față de adversara din meciul de astăzi, CS Mioveni, formație care ocupă locul al treilea.

La finalul partidei disputată la Mogoșoaia, Mihai Iosif a făcut o scurtă analiză a duelului și consideră că echipa sa a avut mai multe ocazii din care putea să închidă meciul, dar, din păcate, oaspeții au egalat în finalul partidei. Tehnicianul rapidiștilor a vorbit mai apoi și despre duelul cu Csikszereda, din runda următoare, și este de părere că elevii săi vor avea o misiune dificilă.

“Am avut patru-cinci ocazii mari, nu am dat gol, iar ocaziile se răzbună. Așa am simțit să mă bucur la gol, am văzut camera acolo și așa am reacționat. Eu mă bucur mereu când înscrie echipa mea de suflet, indiferent de scor. La Craiova n-am făcut cel mai bun meci, dar am tot jucat din trei în trei zile.

Nu este ușor nici mental, dar nici fizic. Atmosfera trebuie să fie bună mereu, suntem o familie. Fotbalul este un sport în care trebuie să se bucure toate lumea, răutățile n-au loc în fotbal. Toate echipele din play-off merită să fie aici. Vom avea un meci greu cu Csikszereda.

(n.r întrebat dacă Hlistei a vomitat la pauză) A dat totul pe teren! Asta înseamnă să joci la Rapid, să dai totul pe teren, să joci până la epuizare. La Rapid trebuie să dai totul până la capăt”, a spus Mihai Iosif, după remiza cu Mioveni.