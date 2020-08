Messi şi-a ales echipa! Dezvăluirea făcută de tatăl superstarului

Pe lista echipelor care se interesează de posibilitatea transferului a intrat şi campioana Italiei, Juventus, însă reunirea dintre Guardiola şi Messi la Manchester City este cea mai aşteptată.

Francezii de la L’Equipe au aflat de la tatăl lui Messi că starul argentinian a discutat deja cu managerul lui City şi vrea să meargă la vicecampioana Angliei. Mai mult, presa din Italia a scris că Guardiola ar fi ajuns deja la Barcelona pentru discuţii cu Leo şi cu reprezentanţii clubului catalan. Managerul lui Manhcester City a fost fotografiat în faţa unuia dintre restaurantele preferate din Barcelona.

Pep Guardiola has been spotted in Barcelona 👀

Managerul campioanei Liverpool a glumit când a fost întrebat despre perspectiva de a-l avea pe Messi adversar în următorul sezon din Premier League.

🗣 Klopp: Lionel Messi moving to Man City would be a boost for the Premier League… but no chance he signs for Liverpool! pic.twitter.com/MyIQeR4wsU

— This Is Anfield (@thisisanfield) August 28, 2020