Mesajul Simonei Halep, înaintea debutului din Australia: “Ce călătorie frumoasă a fost. Sunt mândră de acestă serie!”

Fostul lider mondial, Simona Halep (29 de ani), și-a petrecut cele 14 zile de carantină impuse de organizatorii Australian Open, la Adelaide, într-un hotel de lux.

Constănțeanca va debuta în turneul demonstrativ de la Adelaide împotriva liderului WTA, Ashleigh Barty, și a avut un mesaj special chiar în ziua în care a ajuns la 7 ani consecutivi petrecuţi în Top 10.

“Cu 7 ani în urmă, am debutat în Top 10 WTA. 346 săptămâni mai târziu, sunt încă acolo. Ce călătorie frumoasă a fost. Sunt mândră de acestă serie şi de-abia aştept să văd ce va urma!”, e mesajul postat de Simona, pe Twitter.

7 years ago today I made my Top 10 debut. 346 weeks later I’m still there 😝

What a wild, beautiful journey it has been, feeling very proud of this streak and excited for what’s ahead 🙃 pic.twitter.com/RvD8UzGMc4

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 28, 2021