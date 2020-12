Românul ocupă locul doi într-un top al fotbaliștilor cu cele mai multe assist-uri, cu unul în spatele coechipierului James Tavernieri.

care Ianis Hagi, intrat pe gazon în minutul 61 a paridei Rangers – Motherwell, scor 3-1, Mijlocașul a contribuit l a golul de 2-1.

”Am reușit să întoarcem rezultatul! Trei puncte cruciale obținute după înfrângerea dură din Cupă. ‘Ibrox’ ar fi explodat în seara asta. Spirit de echipă”, a fost mesajul postat de Ianis Hagi pe Twitter.

Bounced back !!! 😎💙

Crucial 3 points after a tough loss in the cup. Ibrox would’ve been buzzing tonight. #teamspirit ✊🏼 pic.twitter.com/K2Bt6YospG

— Ianis Hagi (@IanisHagi10) December 19, 2020