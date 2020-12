Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins pe Badr Hari (36 de ani) la categoria grea, dar victoria e umbrită de mesajul războinic postat de Daniel Ghiță (39 de ani), pe rețelele de socializare.

Daniel Ghiță nu a ratat ocazia să-l ironizeze pe Benny, deși sportivul din Aiud a devenit primul român din istorie care a învins un campion mondial din K-1.

“Badr Hari a avut Corona, acum câteva săptămâni, și nu a amânat lupta, ci a luptat! Un sportiv de performanță are nevoie de condiție și recuperare. Respect, Badr!

Eu nu am respect pentru Benny și nu voi avea niciodată, pentru ca eu cunosc victima, Vasile Pui care a fost mutilat pe viața, in urma bătăii primite in clubul Yax in anul 2009. Un caz mediatizat de presa de scandal. Căutați pe google. Găsiți sute de articole.

Presa a scris mult , pentru ca Vasile Pui o duce extrem de greu. Trăiește cu handicap, in urma bătăii primite, fără loc de munca in sărăcie, fără niciun ajutor financiar. Are noroc cu soția și familia sa.

Este un scandal cum s-a judecat acest dosar in recurs! Credeți-mă, eu am citit tot dosarul penal și rechizitoriul, sentințele penale. Presa încerca , din 2015 , sa îl ajute pe Vasile Ioan Pui. Nicio reacție.

Toti l-am ajutat! Mulți colegi și antrenori, de la Arad, au donat bani, unul a cumpărat ochelari, ca nu mai vede cu ochiul drept, urmare a loviturilor primite in cap. Fiecare ce a putut. O fac toți pe la spate, public nu are curajul nimeni. Eu o fac public!

Vasile Pui este suparat ca Benny nu și-a cerut iertare niciodată , public și nu la ajutat!

Niciodată nu o sa aibe respectul meu! Un sportiv nu lovește un om la pământ și fuge, lasându-l intr o balta de sange! Un sportiv, un om își cere iertare, își asuma când greșește.

Un sportiv și un om cu caracter, dacă greșește se duce și îl ajuta pe om. Toți greșim, dar victima trăiește in sărăcie, cu hadicap și distrus pe viața.

Îți asumi greselile trecutului. Îți ceri iertare și încerci sa ajuți, nu?

Dacă își cere iertare de la Vasile Pui și îl ajuta, o sa aibă tot respectul meu și susținerea mea!

Vin sărbătorile, nu crezi ca e timpul sa îl ajuți pe Vasile Pui și să îți ceri iertare de la el?

Eu mi-am cerut iertare, in locul tău, și îl susțin cu ce pot eu. E un om simplu, care cere disperat ajutor de la noi, de la justiție, societate, dar nimeni nu-l aude.

De ce?Nu e vedeta? Nu e fiu de deputat sau personalitate? Era un bodyguard într-un club, și a fost bătut, fără un motiv.

Televiziunile nu se înghesuie sa afle povestea reala. Cine Vasile Pui ? Un amărât. Nu e interesat. Pentru mine este!

Pănă nu îți ceri iertare de la Vasile Pui, si nu arați umanitate si empatie fata de el, nu te voi felicita!“, a fost mesajul postat de Daniel Ghiță, pe Facebook.

Benny Adegbuyi l-a învins prin KO tehnic pe Badr Hari, în runda cu numărul 3 a main event-ului din gala Glory 76, desfășurat sâmbătă seara, la Rotterdam.

Meciul dintre cei doi a avut loc sâmbătă seara, în cadrul galei de kickbox Glory 76, de la Rotterdam, iar Benny s-a impus prin KO tehnic, în runda a treia.

Daniel Ghiță a obținut 51 de victorii (40 prin KO), din 63 de partide disputate în kickboxing-ul profesionist. 11meciuri s-au soldat cu înfrângeri, dintre care 3 au fost prin KO.

În următorul meci, Benny Adegbuyi ar trebui să se lupte cu învingătorul meciului dintre Rico Verhoeven și Jamal Ben Saddik. Confruntarea dintre aceștia e programată pe 30 ianuarie, olandezul punându-și în joc centura mondială Glory la categoria grea.