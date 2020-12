Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins prin KO tehnic pe Badr Hari (36 de ani), în runda cu numărul 3 a main event-ului din gala Glory 76, desfășurat sâmbătă seara, la Rotterdam. Lupta s-a disputat la categoria grea.

Benny Adegbuyi a luptat excelent încă din debutul meciului.

Marocanul a fost pus la podea, dar doi dintre cei trei arbitri i-au acordat prima rundă lui Hari, iar unul lui Adegbuyi.

În repriza a doua, marocanul s-a luptat mai bine, iar Benny a fost trimis la podea, cu un croșeu scurt de dreapta la bărbie, urmat de două croșee de stânga la cap.

În runda a treia, Benny Adegbuyi l-a învins pe mult mai titratul Badr Hari prin KO tehnic, după ce l-a trimis de două ori la podea. Lovitura decisivă a fost administrată cu tibia, în zona ficatului.

VIDEO de la minutul 25

Astfel, Benny a devenit primul român din istorie care a învins un campion mondial din K-1. De asemenea, Benny este singurul luptător din istorie care a revenit după knockdown cu Hari și a reușit să îl facă KO.

Primele cuvinte ale românului

”Mă simt grozav, a fost un meci minunat, eu am greșit și acest lucru m-a costat. Totul a fost dramatic, dar până la urmă am demonstrat că sunt al dracu de dur! Mă așteptam ca el să insiste, el e o legendă, chiar dacă eu am câștigat astăzi. E puternic și rapid, am făcut o greșeală și m-a pus la pământ. Dar după cum am spus, sunt al dracu de dur și știam că dacă rezist, el o să cedeze primul”, a declarat Benny chiar după victoria sa din Olanda de la Glory 76.

În următorul meci, Benny Adegbuyi ar trebui să se lupte cu învingătorul meciului dintre Rico Verhoeven și Jamal Ben Saddik. Confruntarea dintre aceștia e programată pe 30 ianuarie, olandezul punându-și în joc centura mondială Glory la categoria grea.