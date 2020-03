EURO 2020 | Măsura drastică pe care o cere un „tricolor”: „Ar fi mai bine pentru sănătatea întregii omeniri”

Ionuţ Nedelcearu, fotbalistul formație UFA din Rusia, este de părere că EURO 2020 ar trebui amânat pentru a nu pune în pericol sănătatea celor implicaţi.

„Am vorbit cu cei de la Federaţie, am întrebat şi eu despre barajul cu Islanda şi am înţeles că mâine e o şedinţă la UEFA. Eu cred că cel mai bine ar fi să se amâne meciurile. Pentru sănătatea întregii omeniri. Pe primul plan e sănătatea, apoi vine fotbalul.

Vorbesc şi cu ai mei, de acasă, în fiecare zi. Cu familia, cu prietenii. Sunt îngrijoraţi şi ei. Le-am spus să respecte legile. Le respectă, s-au izolat. Trebuie să trecem împreună peste această situaţie, să existe empatie între oameni”, a spus Ionuț Nedelcearu.

Fundaşul de 23 de ani a fost la un pas de un transfer în Italia, însă acum când privește la situația din „Cizmă” consideră că a fost spre binele său că n-a semnat cu Brescia.

„Ţinând cont de ce se întâmpla acum in Italia, a fost spre binele meu ca am rămas în Rusia şi nu m-am transferat la Brescia. Dacă UFA ar fi acceptat oferta, aş fi plecat.

Străinii din echipa mea sunt îngrijoraţi şi ei de ce se întâmpla în Europa. Am colegi din Luxemburg, Slovenia. Pe ruşi, în schimb, nu-i văd deloc îngrijoraţi. Nici în aeroport, nici prin oraş. Eu am fost azi să îmi fac nişte provizii şi nu am văzut pe nimeni îngrijorat.

Aici e bine, din fericire, sper sa fie si în continuare. Se aşteaptă o Adunare Generală, care va avea loc mâine, pentru a vedea ce se întâmplă cu meciurile”, a mai spus Nedelcearu.