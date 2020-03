Alexa poate pierde bani grei după ce a semnat cu Rapidul! Antrenorul, pus într-o situație dificilă

Dan Alexa s-a înțeles cu Rapidul și a semnat un contract valabil un an și jumătate cu gruparea din Giulești. Acesta va ocupa funcția de director tehnic al „alb-vișiniilor”.

Înțelegerea cu Rapidul l-ar putea costa pe Alexa o sumă importantă de bani.

Tehnicianul se află în conflict cu fosta sa echipă, Astra Giurgiu. Alexa a solicitat ca fostul său club să-i plătească drepturile salariale până în iunie, așa cum era prevăzut în contract, însă giurgiuvenii susțin că nu mai sunt obligați să-i plătească salariu deoarece acesta s-a angajat în altă parte.

„Noi am făcut o cerere la dosarul lui de executare al clubului și așteptăm lămuriri. Dacă a fost angajat ca și director tehnic la Rapid, atunci, pentru că funcția de director tehnic este asimilată cu cea de antrenor, noi nu mai suntem obligați să îi achităm valoarea compensațiilor până în iunie, ci doar până la data la care el s-a angajat în altă parte.

Noi nu avem nimic împotriva lui Dan Alexa și chiar ne bucurăm să semneze în altă parte. Noi îi vom da ce scrie în regulament însă. Noi nu am făcut un abuz când am reziliat unilateral, am reziliat în temeiul unui articol din regulament”, a spus Claudiu Popa, consilierul juridic al AFC Astra Giurgiu, potrivit ProSport.

Ce spune articolul 26 din Regulamentul privind statutul antrenorului:

„În situaţia încetării contractului încheiat cu un antrenor de fotbal din voinţa clubului angajator, acesta este obligat să respecte clauzele contractuale până la expirarea contractului său, iar în cazul în care antrenorul respectiv are o nouă ofertă, până la data semnării noului contract de muncă”.

