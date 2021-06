Mărturisiri incredibile ale unui fost fotbalist de la FCSB: “Becali dădea telefoane pe bancă, tuturor le e frică de el!”

Gigi Becali a devenit deja celebru pentru implicarea sa excesivă din viața echipei, astfel că tot mai mulți foști fotbaliști de la FCSB reclamă acest lucru!

“Roș-albaștrii” au ajuns la șase ani fără să câștige titlu în România, iar în opinia multor oameni din fotbalul românesc, acest lucru s-ar întâmpla în principal din vina patronului. Deși a anunțat în nenumărate rânduri că va renunța la acest obicei și va lăsa antrenorii să își facă treaba, Gigi Becali s-a răzgândit de fiecare dată și a continuat să dicteze de la echipa de start și până la schimbările din timpul jocului.

Una dintre victimele deciziilor patronului a fost polonezul Lukasz Gikiewicz, fotbalist care l-a și dat în judecată pe Gigi Becali, câștigând procesul. Atacantul a jucat doar în patru meciuri pentru FCSB, fiind trimis la echipa secundă și fără salariu plătit. Întrebat despre perioada petrecută în România, Gikiewicz a răspuns categoric și nu s-a ferit deloc de cuvinte în momentul în care a descris atmosfera din vestiarul bucureștenilor.

“Becali dădea telefoane pe bancă. Îmi aduc aminte la niște meciuri, nu mai rețin contra cui, dar îl suna pe un tip de pe bancă și îi spunea să schimbe un jucător. După 35 de minute, era schimbat. Suna apoi la pauză să schimbe alt jucător. Treaba asta nu e serioasă. De aceea FCSB nu ia titlul.

Am văzut cu ochii mei cum Iphone-ul tipului ăstuia vibra. Făcea „drum, drum”. Și apoi jucătorii erau schimbați. Toată lumea știe că Gigi face schimbările. După ce am plecat, am urmărit ce se întâmplă acolo și am văzut că a schimbat chiar și cinci jucători la pauză. Am văzut că l-a schimbat și pe Vlad.

Când Gigi intra în vestiar, toți își lăsau ochii în jos. Tuturor le e frică de el.De două sau de trei ori. A venit la bază, înainte de meciuri. A venit o dată și după ce am pierdut un meci, nu mai rețin la care. A început să urle la Vlad și la încă un jucător.. Dacă joci bine, glumește cu tine. Dacă joci prost, urlă. FCSB are jucători tineri și lor le e frică de Becali. E ca bossul lor”, a spus Lukasz Gikiewicz, potrivit GSP.