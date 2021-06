Un fotbalist de la FCSB, mesaj direct către Gigi Becali: “Poate meritam și eu să joc mai mult!”

FCSB a devenit de-a lungul timpului un malaxor de fotbaliști, iar mulți dintre jucătorii aduși cu mare fast de către Gigi Becali au plecat pe ușa din spate de la echipa “roș-albastră”!

Patronul bucureștenilor este recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu jucătorii săi, astfel că s-a lovit în ultima perioadă de foarte multe refuzuri din partea fotbaliștilor pe care voia să îi transfere. Cu toate acestea, afaceristul din Pipera a declarat că nu se va schimba și va continua să fie și de acum înainte același tip de patron, care va conduce absolut tot la clubul său.

Unul dintre jucătorii care au căzut în plasa lui Gigi Becali a fost tânărul Ovidiu Horșia (20 de ani), care a bifat doar 44 de minute pentru FCSB, fiind mai apoi împrumutat la Gaz Metan Mediaș. Tânărul mijlocaș a vorbit despre situația sa și a ținut să își exprime în mod public nemulțumirea pentru tratamentul primit la formația “roș-albastră”, spunând că merita să primească mai multe șanse din partea patronului.

“Poate meritam și eu o șansă în campionat, să joc mai mult, dar așa s-a decis atunci și asta a fost. Ar fi și asta o opțiune (n.r. să se întoarcă la FCSB), dar acum nu depinde doar de mine. Nu aș vrea să mă duc înapoi și să nu joc. Am 20 de ani și e important să am cât mai multe meciuri în picioare. Sunt ceva discuții, dar e posibil ca împrumutul la Mediaș să continue pentru un an. Aștept răspuns de la București. Impresarul meu a discutat cu Mihai Stoica și cu șefii de acolo.

Am vorbit de mai multe ori (n.r. cu Gigi Becali), când venea prin baza de pregătire de la Berceni. M-am înțeles foarte bine, chiar dacă nu am discutat prea mult. A fost OK. Mai venea la câte un antrenament și ne vorbea la tot grupul înainte sau după. Nu mi-a reproșat niciodată nimic. Să vedem ce o să fie. Poate o să mi se ofere șansa să merg în pregătire cu FCSB și să demonstrez în cantonament că merit să rămân. Pe 10 e reunirea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla”, a declarat Ovidiu Horşia, pentru Fanatik.

Cotat la 300.000 de euro, mijlocașul în vârstă de 20 de ani mai are contract cu FCSB încă trei sezoane.