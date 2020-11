Un fost fotbalist român dezvăluie ce scene a putut să trăiască în Italia, după ce a luat parte la meciuri trucate.

Paul Codrea este românul care a evoluat în Italia ca fotbalist atât în Serie A, cât şi în Serie B. Fostul internaţional a mărturisit cum a luat parte la un meci aranjat, dar şi ce haos a fost la un joc în care echipa lui a marcat din greşeală, iar rezultatul meciului a încins spiritele la vestiare. Fostul fotbalist spune că jucătorii se înţelegeau prin semne în timpul jocului.

,,În primul sau al doilea an, la Genoa parcă… Existau înțelegeri între jucători, pe final de sezon. Dacă mie îmi trebuia un egal și îți era bun și ție, atunci clar nu forțai. Dar te înțelegeai din semne, fără bani sau aranjamente. Era un «gentlemen’s agreement» în timpul meciului. Nu vorbeai înainte.

Țin minte că am avut un meci din ăsta și noi am marcat un gol cu Palermo și a ieșit scandal mare. A ieșit cu bătaie la final. Trebuia să se termine 0-0 și am câștigat cu 1-0 parcă. A dat unul gol pe final din greșeală și Palermo nu a mai egalat.Ne-am bătut cu ăia pe la vestiar. Dar altceva nu”, a mărturisit Codrea, potrivit GSP.

Cel mai probabil, Paul Codrea face referire la partida din sezonul 2001-2002, din Serie B, dintre Genoa şi Palermo, meci încheiat cu scorul de 1-0 pentru gazde, după un gol marcat în minutul 90. Meciul se disputa pe finalul campionatului, în etapa 33.

Paul Codrea a jucat în Italia pentru echipe precum Genoa, Palermo, Perugia, Torino, Bari şi Siena.