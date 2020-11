Antrenorul Simonei Halep dezvăluie starea de sănătate a jucătoarei! ,,Surprinzător, cred că a făcut 20 de teste”

Antrenorul care a călătorit cu Halep la toate turneele din 2020, a rămas surprins de vestea că Simona s-a infectat cu noul virus. Artemon nu se aştepta ca numărul 2 WTA să contacteze virusul pentru că jucătoarea de tenis a fost foarte precaută în toată perioada de pandemie.

Antrenorul spune că Simona nu ştie de unde a contactat virusul, dar e bine că este în izolare acum şi speră să-şi revină cât mai repede. Antrenorul a rămas uimit când a auzit că Halep s-a infectat deşi şi-a luat o mulţime de măsuri de prevenire a virusului.

„Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta”, a spus antrenorul Simonei pentru Digi Sport.

,,Eu cred că am fost testat de 10-11 ori, poate chiar mai mult, plus testele făcute înainte să plecăm, care sunt obligatorii. WTA a impus acest standard ca atunci când ajungi la turneu să ai un test făcut cu 48-72 de ore înainte. Cred că Simona a făcut în jur de 20 de teste de când s-a reluat activitatea”, a mai declarat Artemon.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together 🤗💪

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020