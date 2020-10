A dat-o cu capul de pereți și a încercat să o sufoce cu perna! Iubita unui celebru sportiv, mărturii din infern

O fostă iubită a unui tenismen din top 10 face o mărturie şocantă despre jucătorul de tenis.

Alexander Zverev, numărul 7 ATP, se află întro situaţie destul de tumultoasă după ultimele evenimente. După ce a aflat că fosta lui iubită este însărcinată, acum o altă fostă parteneră de a lui îl acuză de violenţă domestică.

Rusoaica Olga Sharypova a avut o relaţie cu Zverev din 2018 până în august 2019. Recent, aceasta a postat pe Instagram un mesaj misterios în care spune că a fost agresată de un fost iubit, fără a-i dezvălui numele. Ulterior, aceasta a confirmat faptul că este vorba despre Alexander Zverev, potrivit Gazetei

Rusoaica spune că fostul iubit a încercat să o sufoace cu perna şi a dat-o cu capul de pereţi.

„Am ieșit (n.r- cu câteva zile înainte de US Open 2019) cu Dasha Medvedeva (n.r- soția lui Daniil Medvedev) și cu prietenul meu. Am întârziat puțin și Sasha s-a enervat din această cauză. Am ajuns acasă și ne-am certat. Mereu ne certam din nimic. Am scris pe Instagram că a încercat să mă sufoce cu o pernă și mi-a răsucit brațele. Am încercat să fug din camera de hotel de mai multe ori, dar nu m-a lăsat. În cele din urmă am fugit desculță și cu un telefon pe hol.

Mă ascundeam într-un hotel, dar el m-a găsit. Am plâns și am încercat să fug. El a vrut să mă întorc ca să vorbim. Am înțeles că nu poate fi vorba de un dialog, m-am speriat și am încercat să fug. Dar Sasha m-a împins în perete și mi-a zis că nimănui nu-i va păsa, indiferent de ce mi-a face. Au apărut niște oameni și am putut fugi pe stradă. Eram singură. Noroc că am avut un telefon și am putut telefona unui prieten”, a spus Olga.

,,Toate lucrurile mele au rămas în cameră, la fel ca banii și pașaportul. Sasha m-a sunat și am decis că trebuie să vorbim. Am ajuns la hotel și am început să ne certăm. Am plâns în baia hotelului și el mi-a aruncat lucrurile pe hol. Ziua următoare a venit la casa în care eram, ca să facem pace. Am vorbit normal, ne-am continuat relația, am fost la meciurile lui de la US Open, Laver Cup și la două turnee din China. După aceea ne-am despărțit

Acesta nu a fost prima situație de acest gen. Au fost multe. Dar mereu am încercat să trec peste și m-am învinovățit. În august a fost înfricoșător. M-am temut pentru viața mea. De ce spun tocmai acum? Pentru că era înfricoșător. Și aveam nevoie de timp ca să trec peste, să-mi revin mental. Acum sunt gata să vorbesc. Nimeni nu știa despre asta!

Acum nu îmi e teamă că voi fi acuzată! Voi supraviețui! Vreau ca Sasha să înțeleagă că trebuie să fie tras la răspundere. Da, nu au fost martori atunci când a vrut să mă sufoce pentru că s-a întâmplat în privat. Dar sunt gata să fac un test la detectorul de minciuni! Nu vreau nimic de la el, ci doar ca aceste fapte să fie cunoscute”, a mai spus rusoaica.

,,Am fost bătută și nu o mai tac! Vreau să vă povestesc ceva personal și dur pentru mine, ceva ce am experimentat și am lăsat în trecut. Scris asta pentru ca fetele care trec printr-o asemenea situație să nu se simtă singure și să găsească puterea de a merge mai departe. Am fost victima violenței domestice!

Prima dată s-a întâmplat la începutul relației. Am avut o ceartă și am fost lovită cu capul de perete cu atât de multă putere încât am rămas întinsă pe podea. Ce a urmat? Am fost acuzată că am ridicat mâna. Persoana care mă lovise cu câteva secunde înainte țipa la mine că nu m-a lovit Cum e posibil? De ce nu am plecat imediat? De l-am iertat? Nu pot să răspund la aceste întrebări.

L-am iubit sincer și am vrut să fiu cu acea persoană, credeam că e o greșeală și că o vom rezolva împreună și o vom lăsa în trecut. Dar singurul lucru pe care merită să-l las în trecut e această relație.

În august anul trecut, am fugit desculță din hotel. Stăteam pe stradă în New York și nu știam unde să mă duc sau ce să fac. A încercat să mă sufoce cu o pernă, m-a lovit cu capul de perete și mi-a răsucit brațele. În acel moment mi-a fost frică pentru viața mea. La un moment dat nu puteam respira de frică!

Îmi aduc aminte cu greu pentru că totul e în ceață. Eram o altă persoană, credeam în iubire. Lumea nu se schimbă. Când ești într-o relație cu o persoană care te abuzează e greu să ieși. Dar voi vorbi despre asta altă dată. Nu o să mai tac. Trebuie să vorbim despre acest subiect. Nu îmi mai e frică!” a spus Olga în postarea de pe Instagram.