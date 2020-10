Contra anunță Apocalipsa! Dinamo este obligată să câștige cu Astra!

Cosmin Contra a afirmat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, a lui Ovidiu Ioanițoaia, că doar rezultatele îl țin în funcție la Dinamo. Contra spune că dacă echipa nu va câștiga în curând, va veni Apocalipsa la Dinamo!

Tehnicianul dinamovist Cosmin Contra anunță că dacă va avea în continuare rezultate slabe, va fi dat afară.

”Eu sunt angajat ca antrenor. Eu am fost sunat de Melero și mi s-a oferit postul de antrenor. Nu pe cel de manager general. Nu mi s-a oferit postul de a face eu toate cărțile la Dinamo! Eu răspund de rezultate. Dacă vor fi negative, atunci voi fi dat afară. Eu am venit pentru că mi s-a oferit un proiect măreț. Nu sunt nici cel care angajează sau dă afară oameni. Cred că lumea mă percepe ca o garanție a spaniolilor… Eu sunt angajat ca antrenor. Eu am fost sunat de Melero și mi s-a oferit postul de antrenor. Nu pe cel de manager general. Nu mi s-a oferit postul de a face eu toate cărțile la Dinamo! Eu răspund de rezultate. Dacă vor fi negative, atunci voi fi dat afară” a spus „Guriță”.

Contra crede că ar putea avea un mecanism care să funcționeze la maximum abia după 6 luni.

„Eu am venit pentru că mi s-a oferit un proiect măreț. Nu sunt nici cel care angajează sau dă afară oameni. Eu sunt optimist, întotdeauna, am încredere că se va produce o schimbare și cu Astra. Niciunde nu este răbdare, în fotbal, dar niciun proiect nu se pune în mișcare cât ai clipi. În 2-3 săptămâni nu se pot crea automatisme, cine spune că poate, este un mincinos. Eu cred că echipa va arăta foarte bine în 6 luni. Știu că n-am timpul necesar până atunci. E clar că îți câștigi timp dacă ai rezultate pozitive. Psihic, ar fi importante rezultatele bune. E prima dată în cariera mea când pierd 4 meciuri la rând. Le-am zis și lor asta, că trebuie să obținem puncte, altfel e… Apocalipsa! Și băieții au o revanșă de luat după jocul slab de la Sepsi” a mai declarat Contra.